Юран об иностранных тренерах в РПЛ: «Давно говорил, что они не нужны. Надо доверять своим, а не привозить кого-то. «Зенит» дал поработать Семаку, нужно брать пример»

Сергей Юран высказался о работе иностранных тренеров в Мир РПЛ.

«Вот вам и иностранные специалисты. Я давно уже говорил, что они здесь не нужны. Если турнирную таблицу посмотрим, то первая тройка лидеров – все с русскими тренерами.

Чего мы тогда хотим? Очень рад за российских специалистов, парни молодцы, работают. Надо доверять своим тренерам, а не привозить кого-то. Сейчас скажут: «Нужно еще адаптироваться». К чему адаптироваться? У нас что, в футбол играют квадратным мячом или трое ворот вместо двух?

У нас такая логика: что-то не получилось у российского или белорусского тренера – значит все! Тема закрыта, российских тренеров не будет! Иностранцев сколько везем? Одного, второго, третьего, но почему-то не закрываем эту тему.

В «Зените » были иностранцы, но руководство от них отказалось, дали поработать Семаку. Да, первый сезон что-то не очень получалось, но ничего. Вот нужно пример брать откуда», – заявил экс-тренер «Пари НН».

На данный момент турнирную таблицу Мир РПЛ с 24 очками возглавляет «Краснодар » под руководством Мурада Мусаева. «Локомотив », возглавляемый Михаилом Галактионовым , набрал то же количество очков и занимает второе место. На третьем месте с 23 очками идет «Зенит» Сергея Семака.