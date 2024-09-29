Юран об иностранных тренерах в РПЛ: «Давно говорил, что они не нужны. Надо доверять своим, а не привозить кого-то. «Зенит» дал поработать Семаку, нужно брать пример»
«Вот вам и иностранные специалисты. Я давно уже говорил, что они здесь не нужны. Если турнирную таблицу посмотрим, то первая тройка лидеров – все с русскими тренерами.
Чего мы тогда хотим? Очень рад за российских специалистов, парни молодцы, работают. Надо доверять своим тренерам, а не привозить кого-то. Сейчас скажут: «Нужно еще адаптироваться». К чему адаптироваться? У нас что, в футбол играют квадратным мячом или трое ворот вместо двух?
У нас такая логика: что-то не получилось у российского или белорусского тренера – значит все! Тема закрыта, российских тренеров не будет! Иностранцев сколько везем? Одного, второго, третьего, но почему-то не закрываем эту тему.
В «Зените» были иностранцы, но руководство от них отказалось, дали поработать Семаку. Да, первый сезон что-то не очень получалось, но ничего. Вот нужно пример брать откуда», – заявил экс-тренер «Пари НН».
На данный момент турнирную таблицу Мир РПЛ с 24 очками возглавляет «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева. «Локомотив», возглавляемый Михаилом Галактионовым, набрал то же количество очков и занимает второе место. На третьем месте с 23 очками идет «Зенит» Сергея Семака.
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