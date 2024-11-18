Юран об иностранных тренерах в РПЛ: «Отношусь негативно. Одно дело – Адвокат и Хиддинк, которые что-то выигрывали. А какие почести у тех, кто едет сейчас?»
Сергей Юран рассказал, как относится к иностранным тренерам в российском футболе.
«Всегда говорил, что негативно отношусь к тренерам-иностранцам в РПЛ. У нас своих специалистов хватает.
Одно дело, когда приезжают Адвокат и Хиддинк, которые что-то выигрывали. А какие почести у тех, кто едет сейчас?» – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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