Юран об иностранных тренерах в РПЛ: «Отношусь негативно. Одно дело – Адвокат и Хиддинк, которые что-то выигрывали. А какие почести у тех, кто едет сейчас?»

Сергей Юран рассказал, как относится к иностранным тренерам в российском футболе.

«Всегда говорил, что негативно отношусь к тренерам-иностранцам в РПЛ. У нас своих специалистов хватает.

Одно дело, когда приезжают Адвокат и Хиддинк , которые что-то выигрывали. А какие почести у тех, кто едет сейчас?» – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ .