Глава РПЛ Алаев: «Для нас российская тренерская школа – номер один. Чем больше наших специалистов будет у нас работать, тем лучше»
Ранее Сергей Юран заявил, что иностранные тренеры в РПЛ не нужны, аргументируя это тем, что команды, занимающие первые три строчки турнирной таблицы, возглавляют российские специалисты.
– Юран не понимает, зачем нужны иностранные тренеры в РПЛ и приводит в пример «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». Могли бы вы ему объяснить, зачем нужны иностранные специалисты?
– Сергей Николаевич – уважаемый человек, не мне ему объяснять, это его точка зрения. Он российский тренер, у них, наверное, есть комьюнити – конечно, они хотят, чтобы работали российские тренеры. И я хочу, чтобы работали российские тренеры.
Галактионов, Мусаев, Семак – в первой тройке. Чем больше будет российских тренеров у нас работать, тем лучше.
Но акционеры клуба, которые тратят деньги, выбирают путь развития клуба: у «Локомотива», условно, один путь, а есть «Краснодар», у которого больше легионеров. «Динамо» выбрало модель с латиноамериканскими игроками – это их право.
Мы рады, что были разные тренеры и школы, но для нас российская тренерская школа – номер один, – сказал президент РПЛ.
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