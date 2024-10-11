Глава РПЛ Алаев: «Для нас российская тренерская школа – номер один. Чем больше наших специалистов будет у нас работать, тем лучше»

Александр Алаев считает российскую тренерскую школу номером один в РФ.

Ранее Сергей Юран заявил , что иностранные тренеры в РПЛ не нужны, аргументируя это тем, что команды, занимающие первые три строчки турнирной таблицы, возглавляют российские специалисты.

– Юран не понимает, зачем нужны иностранные тренеры в РПЛ и приводит в пример «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». Могли бы вы ему объяснить, зачем нужны иностранные специалисты?

– Сергей Николаевич – уважаемый человек, не мне ему объяснять, это его точка зрения. Он российский тренер, у них, наверное, есть комьюнити – конечно, они хотят, чтобы работали российские тренеры. И я хочу, чтобы работали российские тренеры.

Галактионов , Мусаев, Семак – в первой тройке. Чем больше будет российских тренеров у нас работать, тем лучше.

Но акционеры клуба, которые тратят деньги, выбирают путь развития клуба: у «Локомотива », условно, один путь, а есть «Краснодар», у которого больше легионеров. «Динамо» выбрало модель с латиноамериканскими игроками – это их право.

Мы рады, что были разные тренеры и школы, но для нас российская тренерская школа – номер один, – сказал президент РПЛ.