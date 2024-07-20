Ташуев про иностранных тренеров в РПЛ: «Сами себя иногда не уважаем. Удивляет, что работают Станкович, Николич и другие. Но мы тоже люди, и советская спортивная наука – лучшая в мире»
Сергей Ташуев недоволен обилием иностранных тренеров в Мир РПЛ.
«Тренер в «Спартаке» работает по полгода, а в «Зените» вы видите, как долго держится Сергей Семак. В питерском клубе выработана система – и это правильно.
Продержится ли Станкович? У «Спартака» есть традиция – убирать тренера через полгода. Поэтому клуб должен ее соблюдать (смеется).
Если честно, я не знаю. Меня удивляет, что работают Станкович, Николич и другие иностранные тренеры. Они нормальные ребята, но извините… Мы тоже люди.
Когда Абаскаль пришел, все визжали, а мой «Факел» обыграл его команду в двух матчах по всем показателям! Не случайно, а заслуженно и правильно обыгрывал – по делу!
Мы же проводили анализ матчей, все посчитали. Но почему-то ставят других тренеров, а не российских.
Советская спортивная наука – лучшая в мире. Поэтому я удивлен немножечко! И не только я удивлен, что сейчас наплыв иностранных тренеров.
В российской тренерской среде постоянно обсуждается, что мы сами себя иногда не уважаем. Остается надеяться нам, российским тренерам, на Всевышнего», – сказал бывший главный тренер «Факела».
Смотрите фильм « Давка-82 » &ndash документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.
Вы, русские тренеры, сами себя не уважаете: нежеланием развиваться и идти в ногу с современным футболом. Английский выучить, чтоб стажировку посетить в Европе - зачем? «Там тоже мяч круглый и поле зеленое, мы сами тут все знаем»
За все время участия)
Так что с историей проблемы у тебя
Российские тренеры практически все физруки и не дают результат. Сколько российских тренеров в Спартаке было, ну и?) Результат давал только Карпин. Остальные с треском проваливались. И какие нафиг "каждые пол года", когда Абаскаль тренировал команду почти 2 года. Пол года тренировали только Витория и Ванили, но один группу смерти ЛЕ выиграл, а другой кубок страны. Так что ушли всё равно красиво)
Прошу прощения, это вы про допинг?
В 1м туре в ФНЛ мы без шансов Уралу влетели.
С Гуарирапой и тд в составе.
Заметил, что РПЛ/ФНЛ не удобен для испанцев, как Черчесов для Йерро в 2018, Бердыев для Пепа и Симеоне в 2008, 2009 и 2012, Гончаренко для Реала в 2019. Вот и Морено также валится.
Я бы хотел, чтобы Талалаев или Ташуев пришли вместо Морено. Те хоть ФНЛ выигрывали неоднократно. А этого испанца отовсюду гнали.
В 1 круге у нас в атаке один Мелкадзе был, потом пришёл Морено - ему совершенно новый состав дали, почти все игроки сборных.
Вот только отрыв от 14 места почти такой же остался, хотя вся предсезонка его была.
С Динамо не повезло, но это лишь очко.
А со Спартаком повезло, это плюс два.
Чистяков и Сутормин из Зенита пришли.
С такой группой атаки и при 4-3-3 игра конечно красиво будет смотреться!
Но за весь второй круг Морено так и не подкрутил системные проблемы - действия при потере мяча, стандарты и пропуск контратак.
Крайнего защитника при подключении не страховал опорник сзади в полуфланге как принято например.
Итог - 2 победы за второй круг (над Спартаком Абаскаля и Иличем) и вылет с отрывом в 6 очков от 14 места.