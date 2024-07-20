Ташуев про иностранных тренеров в РПЛ: «Сами себя иногда не уважаем. Удивляет, что работают Станкович, Николич и другие. Но мы тоже люди, и советская спортивная наука – лучшая в мире»

Сергей Ташуев недоволен обилием иностранных тренеров в Мир РПЛ.

«Тренер в « » работает по полгода, а в « » вы видите, как долго держится . В питерском клубе выработана система – и это правильно.

Продержится ли ? У «Спартака» есть традиция – убирать тренера через полгода. Поэтому клуб должен ее соблюдать (смеется).

Если честно, я не знаю. Меня удивляет, что работают Станкович, и другие иностранные тренеры. Они нормальные ребята, но извините… Мы тоже люди.

Когда Абаскаль пришел, все визжали, а мой «Факел» обыграл его команду в двух матчах по всем показателям! Не случайно, а заслуженно и правильно обыгрывал – по делу!

Мы же проводили анализ матчей, все посчитали. Но почему-то ставят других тренеров, а не российских.

Советская спортивная наука – лучшая в мире. Поэтому я удивлен немножечко! И не только я удивлен, что сейчас наплыв иностранных тренеров.

В российской тренерской среде постоянно обсуждается, что мы сами себя иногда не уважаем. Остается надеяться нам, российским тренерам, на Всевышнего», – сказал бывший главный тренер «Факела».

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