Ташуев про иностранных тренеров в РПЛ: «Сами себя иногда не уважаем. Удивляет, что работают Станкович, Николич и другие. Но мы тоже люди, и советская спортивная наука – лучшая в мире»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Сергей Семак Деян Станкович премьер-лига Россия Сергей Ташуев Факел Марко Николич Гильермо Абаскаль Футбол

Сергей Ташуев недоволен обилием иностранных тренеров в Мир РПЛ.

«Тренер в «Спартаке» работает по полгода, а в «Зените» вы видите, как долго держится Сергей Семак. В питерском клубе выработана система – и это правильно.

Продержится ли Станкович? У «Спартака» есть традиция – убирать тренера через полгода. Поэтому клуб должен ее соблюдать (смеется). 

Если честно, я не знаю. Меня удивляет, что работают Станкович, Николич и другие иностранные тренеры. Они нормальные ребята, но извините… Мы тоже люди.

Когда Абаскаль пришел, все визжали, а мой «Факел» обыграл его команду в двух матчах по всем показателям! Не случайно, а заслуженно и правильно обыгрывал – по делу!

Мы же проводили анализ матчей, все посчитали. Но почему-то ставят других тренеров, а не российских.

Советская спортивная наука – лучшая в мире. Поэтому я удивлен немножечко! И не только я удивлен, что сейчас наплыв иностранных тренеров.

В российской тренерской среде постоянно обсуждается, что мы сами себя иногда не уважаем. Остается надеяться нам, российским тренерам, на Всевышнего», – сказал бывший главный тренер «Факела».

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43 комментария
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Он даже не хочет признавать что он может быть слабым тренером. То что на таких как Семин, Романцев, Семак, Газзаев долгое время был спрос - он специально этого не замечает. Они давали результат, ты ничего не дал за 15 лет. Аж бесит этот скулеж. А в конце своего изречения еще и надеется что бог таким как он поможет🤦🏻‍♂️
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Сколько еврокубков выиграли советские клубы с их лучшей в мире советской спортивной наукой?
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А почему твой Факел убрал тебя из твоего Факела? И почему за 10 лет сменил 15 клубов?
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Вы сами себя не уважаете - да.

Вы, русские тренеры, сами себя не уважаете: нежеланием развиваться и идти в ногу с современным футболом. Английский выучить, чтоб стажировку посетить в Европе - зачем? «Там тоже мяч круглый и поле зеленое, мы сами тут все знаем»
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Говорит тренер, которого увольняли его из всех клубов с формулировкой «неудовлетворительные результаты»
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Ответ FudPro
Интэрнэт тебе зачем?
Интернет говорит, что ни одного КЕЧ, даже Стяуа и Црвена Звезда по разу выиграть смогли. Ни одного Кубка УЕФА, который дважды выиграл, например Гётеборг. Только три Кубка кубков, которого больше не существует.
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Расскажите им кто-нибудь про прогресс
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Ответ Кубаноид питерский
Ташуев за последние три года: 1. Выиграл чемпионат Беларуси 2. Занял самое высокое место в истории Ахмата. 3. Ушёл из Факела, когда они шли на 10-11 месте на непонятной для меня волне хейта (команда с самым низким бюджетом в лиге если что, а после нескольких поражений кричали в оставку всем стадионом). Я не согласен, что он слабый тренер. Если посмотреть на работающих в России иностранных тренеров - в среднем все работали не дольше года в одном клубе судя по биографии (кроме Станковича - тот в Црвене на 2 года задержался). Того же Морено везде через полгода увольняли всю карьеру из Гранады, Монако, вылетел с Сочи, начал в ФНЛ с поражения... но ничего, у человека хорошая пресса и никакого хейта. Потому что испанец, а не русский. У нас готовы на коленях стоять перед иностранцами.
2 пункт - повторил 5 место Рахимова.
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А кто из наших не работает?Юраны,Рахимовы,Талалаевы,Ташуевы и т.д,круговорт тренеров,меняют клубы как перчатки и так бесконечно.Знаний у вас всех мало по сравнению с иностранцами.
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-2
+4
Ответ Кубаноид питерский
Ташуев за последние три года: 1. Выиграл чемпионат Беларуси 2. Занял самое высокое место в истории Ахмата. 3. Ушёл из Факела, когда они шли на 10-11 месте на непонятной для меня волне хейта (команда с самым низким бюджетом в лиге если что, а после нескольких поражений кричали в оставку всем стадионом). Я не согласен, что он слабый тренер. Если посмотреть на работающих в России иностранных тренеров - в среднем все работали не дольше года в одном клубе судя по биографии (кроме Станковича - тот в Црвене на 2 года задержался). Того же Морено везде через полгода увольняли всю карьеру из Гранады, Монако, вылетел с Сочи, начал в ФНЛ с поражения... но ничего, у человека хорошая пресса и никакого хейта. Потому что испанец, а не русский. У нас готовы на коленях стоять перед иностранцами.
Ну чемпионат Беларуси выигрывал и Гончаренко и Личка. В России пока что не очень. Но что касается того же Лички и Морено - они дают игру в атаку, то есть то что ценится очень сильно у болельщиков, да и у руководства клубов тоже. Да и Морено щас в пердиве, хотя не он туда Сочи изначально тащил. Его результат с Ахматом неоспорим, но только Ахмат далеко не бедный клуб и честно говоря что то сверхъестественного в этом результате не вижу. У Семака с Уфой явно получше достижение. А с факелом, если я не ошибаюсь, он ушел когда они уже скатывались к стыкам и плохо набирали очки. Плюс там ещё какая то подковерная история была с уходом
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+3
Ответ FudPro
Комментарий скрыт
Побольше это на один трофей?
За все время участия)
Так что с историей проблемы у тебя
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+2
Хоспади... Чувак, у тебя до сих пор главное достижение, что твой факел обыграл спартак. Только по факту спартак был в тройке, а факел чудом не вылетел. Вот и вся разница. Пара матчей погоды не делает. Ташуев это дно, у которого в карьере не за что зацепится.
+2
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+2
Господи, как же надоело это нытьё...
Российские тренеры практически все физруки и не дают результат. Сколько российских тренеров в Спартаке было, ну и?) Результат давал только Карпин. Остальные с треском проваливались. И какие нафиг "каждые пол года", когда Абаскаль тренировал команду почти 2 года. Пол года тренировали только Витория и Ванили, но один группу смерти ЛЕ выиграл, а другой кубок страны. Так что ушли всё равно красиво)
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Ответ FudPro
Комментарий скрыт
Ну сколько?
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У него просто подгорает
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Устраивать в СССР договорняки - это была целая наука
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Ответ Денис Уколов
Господи, как же надоело это нытьё... Российские тренеры практически все физруки и не дают результат. Сколько российских тренеров в Спартаке было, ну и?) Результат давал только Карпин. Остальные с треском проваливались. И какие нафиг "каждые пол года", когда Абаскаль тренировал команду почти 2 года. Пол года тренировали только Витория и Ванили, но один группу смерти ЛЕ выиграл, а другой кубок страны. Так что ушли всё равно красиво)
Олега Романцева забыл .
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"Советская спортивная наука – лучшая в мире."
Прошу прощения, это вы про допинг?
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Ответ Кубаноид питерский
Ташуев за последние три года: 1. Выиграл чемпионат Беларуси 2. Занял самое высокое место в истории Ахмата. 3. Ушёл из Факела, когда они шли на 10-11 месте на непонятной для меня волне хейта (команда с самым низким бюджетом в лиге если что, а после нескольких поражений кричали в оставку всем стадионом). Я не согласен, что он слабый тренер. Если посмотреть на работающих в России иностранных тренеров - в среднем все работали не дольше года в одном клубе судя по биографии (кроме Станковича - тот в Црвене на 2 года задержался). Того же Морено везде через полгода увольняли всю карьеру из Гранады, Монако, вылетел с Сочи, начал в ФНЛ с поражения... но ничего, у человека хорошая пресса и никакого хейта. Потому что испанец, а не русский. У нас готовы на коленях стоять перед иностранцами.
То как он поливает поле факела, что оно превращается в болото, не делает его хорошим тренером.
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Ответ Пашка Донофф
Ну они с Локо, Динамо и ещё с кем то очки теряли в самом конце. Им реально во многом не везло. Да и многие говорили что Морено надо приглашать до начала сезона с его футболом, а не тогда когда уже ты близок к вылету. Тут была авантюра.
Морено со своим атакующим футболом еще ни разу не победил русского тренера.
В 1м туре в ФНЛ мы без шансов Уралу влетели.
С Гуарирапой и тд в составе.
Заметил, что РПЛ/ФНЛ не удобен для испанцев, как Черчесов для Йерро в 2018, Бердыев для Пепа и Симеоне в 2008, 2009 и 2012, Гончаренко для Реала в 2019. Вот и Морено также валится.

Я бы хотел, чтобы Талалаев или Ташуев пришли вместо Морено. Те хоть ФНЛ выигрывали неоднократно. А этого испанца отовсюду гнали.
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Ответ Кубаноид питерский
Морено дали Гуарирапу, Крамарича, Юкича, Сааведру, Алвеса, Аттият-аллаха, Дркушича - почти все игроки сборных. Чистяков и Сутормин из Зенита пришли. С такой группой атаки и при 4-3-3 игра конечно красиво будет смотреться! Но за весь второй круг Морено так и не подкрутил системные проблемы - действия при потере мяча, стандарты и пропуск контратак. Крайнего защитника при подключении не страховал опорник сзади в полуфланге как принято например. Итог - 2 победы за второй круг (над Спартаком Абаскаля и Иличем) и вылет с отрывом в 6 очков от 14 места.
Ну они с Локо, Динамо и ещё с кем то очки теряли в самом конце. Им реально во многом не везло. Да и многие говорили что Морено надо приглашать до начала сезона с его футболом, а не тогда когда уже ты близок к вылету. Тут была авантюра.
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Ответ Пашка Донофф
Ну чемпионат Беларуси выигрывал и Гончаренко и Личка. В России пока что не очень. Но что касается того же Лички и Морено - они дают игру в атаку, то есть то что ценится очень сильно у болельщиков, да и у руководства клубов тоже. Да и Морено щас в пердиве, хотя не он туда Сочи изначально тащил. Его результат с Ахматом неоспорим, но только Ахмат далеко не бедный клуб и честно говоря что то сверхъестественного в этом результате не вижу. У Семака с Уфой явно получше достижение. А с факелом, если я не ошибаюсь, он ушел когда они уже скатывались к стыкам и плохо набирали очки. Плюс там ещё какая то подковерная история была с уходом
А кто в пердив затащил Сочи?
В 1 круге у нас в атаке один Мелкадзе был, потом пришёл Морено - ему совершенно новый состав дали, почти все игроки сборных.
Вот только отрыв от 14 места почти такой же остался, хотя вся предсезонка его была.
С Динамо не повезло, но это лишь очко.
А со Спартаком повезло, это плюс два.
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Ответ Пашка Донофф
Ну чемпионат Беларуси выигрывал и Гончаренко и Личка. В России пока что не очень. Но что касается того же Лички и Морено - они дают игру в атаку, то есть то что ценится очень сильно у болельщиков, да и у руководства клубов тоже. Да и Морено щас в пердиве, хотя не он туда Сочи изначально тащил. Его результат с Ахматом неоспорим, но только Ахмат далеко не бедный клуб и честно говоря что то сверхъестественного в этом результате не вижу. У Семака с Уфой явно получше достижение. А с факелом, если я не ошибаюсь, он ушел когда они уже скатывались к стыкам и плохо набирали очки. Плюс там ещё какая то подковерная история была с уходом
Морено дали Гуарирапу, Крамарича, Юкича, Сааведру, Алвеса, Аттият-аллаха, Дркушича - почти все игроки сборных.
Чистяков и Сутормин из Зенита пришли.
С такой группой атаки и при 4-3-3 игра конечно красиво будет смотреться!
Но за весь второй круг Морено так и не подкрутил системные проблемы - действия при потере мяча, стандарты и пропуск контратак.
Крайнего защитника при подключении не страховал опорник сзади в полуфланге как принято например.
Итог - 2 победы за второй круг (над Спартаком Абаскаля и Иличем) и вылет с отрывом в 6 очков от 14 места.
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А по результатам тренеров посчитать по пальцам одной руки, фрезеровщика
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Да ладно Серёга!) Галактикос!)
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Ответ Mr. Voronoi
Ну сколько?
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Ответ Mr. Voronoi
Интернет говорит, что ни одного КЕЧ, даже Стяуа и Црвена Звезда по разу выиграть смогли. Ни одного Кубка УЕФА, который дважды выиграл, например Гётеборг. Только три Кубка кубков, которого больше не существует.
Еще суперкубок Динамо киев вроде бы ,когда кубок кубков брали
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Сбитый летчик , не может смирится с тем что не может дать результат
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Старый говорит интересные вещи) вот только каким болтом он прикрепил Семака к великим?) Мол даёт результат))) ахахаххаааа))) дайте ему снова УФУ, посмотрим чего он там добьется! Победитель мляя...... С баблом газпрёма чего то получается. А убери эти бабки, сбегут все леги, и будет полный женский половой орган)))) и сразу талантище тренер, пойдет в опу!!!)))
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