Аморим про прессу в Англии: «На этой неделе я говорил больше, чем за 4 года в «Спортинге». А если слишком много говоришь и не побеждаешь, становится тяжело»

Рубен Аморим дал понять, что слишком много общается с прессой.

«На этой неделе я говорил больше, чем за четыре года в «Спортинге ». А если ты слишком много говоришь, но не побеждаешь, всем становится тяжело.

Я просто хочу работать со своими футболистами, вот и все, но я понимаю, что здесь все устроено по-другому», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед » после ничьей с «Ипсвичем» (1:1).

Старт Аморима в «МЮ»: сложные 1:1 с «Ипсвичем», зато гол Рэшфорда. Что-то изменилось?