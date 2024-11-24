Аморим про прессу в Англии: «На этой неделе я говорил больше, чем за 4 года в «Спортинге». А если слишком много говоришь и не побеждаешь, становится тяжело»
Рубен Аморим дал понять, что слишком много общается с прессой.
«На этой неделе я говорил больше, чем за четыре года в «Спортинге». А если ты слишком много говоришь, но не побеждаешь, всем становится тяжело.
Я просто хочу работать со своими футболистами, вот и все, но я понимаю, что здесь все устроено по-другому», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» после ничьей с «Ипсвичем» (1:1).
Старт Аморима в «МЮ»: сложные 1:1 с «Ипсвичем», зато гол Рэшфорда. Что-то изменилось?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Reuters
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости