Аморим – первый постоянный тренер «МЮ», стартовавший в АПЛ с ничьей. У тен Хага было поражение

Рубен Аморим стал первым тренером, стартовавшим в «МЮ» с ничьей в АПЛ.

Сегодня манкунианцы разделили очки с «Ипсвичем » (1:1) в 12-м туре чемпионата Англии.

До Аморима ни один постоянный тренер команды не начинал работу во главе «красных дьяволов» с ничьей в Премьер-лиге. Следует отметить, что Эрик тен Хаг, его предшественник, стартовал с поражения от «Брайтона».

При этом ни одному постоянному тренеру еще не удавалось начать с сухого матча .