Аморим – первый постоянный тренер «МЮ», стартовавший в АПЛ с ничьей. У тен Хага было поражение
Рубен Аморим стал первым тренером, стартовавшим в «МЮ» с ничьей в АПЛ.
Сегодня манкунианцы разделили очки с «Ипсвичем» (1:1) в 12-м туре чемпионата Англии.
До Аморима ни один постоянный тренер команды не начинал работу во главе «красных дьяволов» с ничьей в Премьер-лиге. Следует отметить, что Эрик тен Хаг, его предшественник, стартовал с поражения от «Брайтона».
При этом ни одному постоянному тренеру еще не удавалось начать с сухого матча.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
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