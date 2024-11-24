Старт Аморима в «МЮ»: сложные 1:1 с «Ипсвичем», зато гол Рэшфорда. Что-то изменилось?

Дебют в Англии.

Первый матч «МЮ» при тренере Рубене Амориме: непростые 1:1 с «Ипсвичем», почти без моментов – зато по схеме с тремя защитниками. Уже внедряет фишки из «Спортинга».

Первые гол «МЮ» Аморима – у Рэшфорда

«Юнайтед» повел уже на 2-й минуте: Амад Диалло прорвался по флангу, прострелил во вратарскую на Маркуса Рэшфорда. Форвард опередил кипера Ариянета Мурича и замкнул в ворота. Аморим даже не радовался.

А вот Рэшфорд праздновал. Это первый гол Маркуса в АПЛ с сентября – тогда уложил «Саутгемптон».

Быстрый гол не сломал «Ипсвич», хозяева много атаковали. Уже на 40-й минуте могли сравнивать, но Андре Онана чудом вытащил удар форварда Лиэма Делапа. Спустя три минуты не помог даже Онана – вингер Омари Хатчинсон идеально закрутил в дальний угол.

Без шансов. Амориму явно не понравилось.

А на стадионе радовался Эд Ширан. Помните же, что певец – акционер «Ипсвича»?

Успокоившись во втором тайме, команды довели матч до ничьи. «Юнайтед» атаковал меньше, еще не привыкли к системе нового тренера. 1:1!

Первый матч Аморима в «МЮ» – главные выводы

«Юнайтед» играл по родным для нового тренера 3-4-3, это ожидаемо – наигрывали формацию еще на тренировках во время международного перерыва. Выбор состава тоже понятен – некоторые провели больше занятий с новым тренером и четче понимают идеи: например, из-за этого на острие вышел не Расмус Хейлунд, а Рэшфорд.

«Постарался выставить тех, кого тренирую дольше, – объяснял Аморим. – Одной тренировки просто недостаточно. Я хочу, чтобы все футболисты чувствовали себя комфортно. У нас плотный календарь и игровое время найдется».

При этом состав все-таки поразил: тренер выставил ветерана Джонни Эванса, который страдал от 21-летнего Омари Хатчинсона, забившего гол в первом тайме. Лени Йоро остается вне заявки. Лисандро Мартинес не вылечился от травмы поясницы.

Второе изменение – в игре «МЮ» с мячом: ставка на короткие передачи и размеренные позиционные атаки. Аморим неспроста повторяет, что команда слишком быстро теряет мяч после отбора. Видимо, взялся за исправление с первого матче: в начале первого тайма навязали игру, но отдали инициативу дальше. После первого доминация вышла лучше – 70% на 30% в пользу «МЮ». Тем не менее, остроты явно не хватало.

Проблемы «МЮ» без мяча прежние: в первом тайме «Ипсвич» спокойно проходил неорганизованный прессинг и получал пространство впереди. Это снова разрывы между обороной и атакой. Изменения в игре не радикальные, но Аморим предупреждает, что предстоит трудное время: «Я знаю, что нужно делать, но нам придется немного помучиться».

Что точно изменилось – отношение. Тренер пытается выжать пользу из любой возможности. А перед матчем отрабатывали игру в пятерке, а также действия на стандартах – мелочь, а ведь приятно, когда так стараются.

Что дальше?

«МЮ» идет на 12-м месте, но до зоны еврокубков всего три очка. Еще есть время догнать.

Дальше у «Юнайтед» домашний матч с «Буде-Глимт» в Лиге Европы. В АПЛ примут «Эвертон», а потом важный выезд с «Арсеналом». После этого играют дома с «Ноттингемом», потом выезд с «Викторией Пльзень» в ЛЕ – и дерби с «Ман Сити».

Фото: /East News /DARREN STAPLES/AFP/East News