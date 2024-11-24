Аморим об 1:1 с «Ипсвичем»: «Игроки «МЮ» слишком много думали. Есть проблема с принятием решений, на таком уровне футболистов не нужно обучать этому»
Рубен Аморим рассказал о проблемах игроков «МЮ» после ничьей с «Ипсвичем».
В первом матче при новом тренере «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в 12-м туре АПЛ (1:1).
«Эта лига сложна, это понятно с первого момента. Мои игроки слишком много думали, это чувствовалось. Не только с мячом, но и в плане того, где они должны были располагаться. И это сложно, потому что я всего два дня с командой.
Сложный матч, мы несколько раз теряли мяч без давления. Нужно контролировать мяч и темп игры. Они не сделали этого, но действительно старались.
Есть проблема с принятием решений, на таком уровне игроков не нужно обучать этому. Мы делаем некоторые вещи не в тот момент, и с этим нужно разобраться. Мы должны улучшить понимание игры. Нам понадобится много времени, чтобы проработать эти вещи», – сказал Аморим.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sports
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