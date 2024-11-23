Холанд упустил 9 явных голевых моментов в 4 последних играх в АПЛ. Больше только у Уоткинса – но за весь сезон
Эрлинг Холанд столкнулся с большими проблемами с реализацией.
Нападающий «Манчестер Сити» не смог отметиться результативными действиями в сегодняшней игре с «Тоттенхэмом» (0:4).
В четырех последних матчах в АПЛ норвежец не использовал девять явных голевых моментов. За весь текущий сезон больше нереализованных шансов только у Олли Уоткинса из «Астон Виллы» – 12 в 12 турах.
Статистику Холанда, лидирующего в списке бомбардиров Премьер-лиги, можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Statman Dave
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