Холанд упустил 9 явных голевых моментов в 4 последних играх в АПЛ. Больше только у Уоткинса – но за весь сезон

Эрлинг Холанд столкнулся с большими проблемами с реализацией.

Нападающий «Манчестер Сити » не смог отметиться результативными действиями в сегодняшней игре с «Тоттенхэмом » (0:4).

В четырех последних матчах в АПЛ норвежец не использовал девять явных голевых моментов. За весь текущий сезон больше нереализованных шансов только у Олли Уоткинса из «Астон Виллы » – 12 в 12 турах.

Статистику Холанда, лидирующего в списке бомбардиров Премьер-лиги, можно изучить здесь .