Коллимор предложил назначить Эллардайса вместо Пепа: «Болельщики «Сити», настало время перемен» 

Стэн Коллимор предложил назначить Сэма Эллардайса в «Манчестер Сити».

В субботу «горожане» под руководством Пепа Гвардиолы проиграли «Тоттенхэму» (0:4) в АПЛ , потерпев 5-е поражение подряд.

«Болельщики «Сити », настало время перемен. Потяните за трос, позвоните по бэтфону, пошлите сигнал», – написал экс-форвард «Ливерпуля».

Последним местом работы 70-летнего Эллардайса был «Лидс», который он покинул в 2023 году.