Коллимор предложил назначить Эллардайса вместо Пепа: «Болельщики «Сити», настало время перемен»
Стэн Коллимор предложил назначить Сэма Эллардайса в «Манчестер Сити».
В субботу «горожане» под руководством Пепа Гвардиолы проиграли «Тоттенхэму» (0:4) в АПЛ, потерпев 5-е поражение подряд.
«Болельщики «Сити», настало время перемен. Потяните за трос, позвоните по бэтфону, пошлите сигнал», – написал экс-форвард «Ливерпуля».
Последним местом работы 70-летнего Эллардайса был «Лидс», который он покинул в 2023 году.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер Стэна Коллимора
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