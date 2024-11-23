Худший период в карьере Пепа. Так плохо еще нигде и никогда не было: убедимся

Брр.

Страдания «Манчестер Сити» продолжаются: теперь влетели «Тоттенхэму» – 0:4.

Так плохо при Гвардиоле но еще не было, но и для самого испанца это антирекордная серия. Раньше никогда не проигрывал даже четырех матчей подряд – сейчас пять, а впереди матч с «Ливерпулем». Фиксируем уникальный момент.

«Сити» правда плохо. Было ли хуже при Пепе?

Худший отрезок с Пепом до этого – осень 2016-го. Тогда «Ман Сити» идеально начал сезон и выиграл 10 раз подряд во всех турнирах. Гвардиола лидировал в чемпионате, но в конце сентябре пришла безвыигрышная шестиматчевая серия – до сих пор худшая в его карьере:

🤝 «Селтик», 3:3, Лига чемпионов;

❌ «Тоттенхэм», 0:2, АПЛ;

🤝 «Эвертон», 1:1, АПЛ;

❌ «Барселона», 0:4, Лига чемпионов;

🤝 «Саутгемптон», 1:1, АПЛ;

❌ «Ман Юнайтед», 0:1, Кубок лиги.

«Сити» сломал кризис разгромом «Вест Бромвича» (4:0) и победой над «Барсой» (3:1), а потом снова потерял очки с «Мидлсбро». Именно тогда Пеп слетел с первого места и не возвращался до финиша сезона.

Как вспоминал Пабло Сабалета, Пеп запретил игрокам пользоваться интернетом на базе, договорился об отключении даже мобильной связи. Запретил пиццу, заставлял завтракать и обедать под его присмотром.

Сам Гвардиола в интервью The Guardian не паниковал: «Мы должны делать то, во что верим. Я верю во владение мячом. В спорте никто не выигрывает вечно».

Три поражения подряд – антирекорд Пепа. Ну, раньше

То, что сейчас происходит с «Сити» – худшая серия в карьере Хосепа Гвардиолы. Больше трех матчей подряд до этого тренер никогда не проигрывал. Даже таких серий всего три.

● «Бавария», май 2015-го : проиграли «Барселоне», «Байеру» и «Аугсбургу». Причем «Барсе» влетели 0:3 в первом полуфинале Лиги чемпионов – и перед ответной встречей Пеп ушел в ротацию: выпустил полурезервный состав на «Байер», а третий матч проиграл в эконом-режиме.

● «Ман Сити», апрель 2018-го : проиграли два раза «Ливерпулю» и один – «Ман Юнайтед». С командой Юргена Клоппа встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов, а на дерби между ними не хватило сил. Это не помешало выиграть чемпионат.

● «Ман Сити», май-август 2021-го : проиграли финал ЛЧ «Челси», потом матч за Суперкубок Англии «Лестеру» и первый тур АПЛ «Тоттенхэму». С одной стороны, серия аж на два сезона, с другой – минимум долгосрочного влияния. В итоге выиграли чемпионат, но в ЛЧ вылетели от «Реала».

А что с «Барсой»? Больше двух игр подряд там Пеп никогда не проигрывал: на самом старте, еще летом 2009-го, подряд получал от краковской «Вислы» в квалификации ЛЧ и «Нумансии» в первом туре Ла Лиги. Потом сыграл вничью с «Расингом», но прервал серию разгромом хихонского «Спортинга» – 6:1.

Что у «Сити» дальше?

Домашний матч с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов, не самый страшный соперник – вполне реально прервать депрессию.

А вот в АПЛ впереди выезд к «Ливерпулю», крайне важный матч в чемпионской гонке. Если «Сити» не переломит кризис, потенциально отстанет аж на 11 очков. У мегакоманды Арне Слота перед этим матчи с «Саутгемптоном» и «Реалом».

Выглядит сложно, да и Гвардиола не выигрывал на «Энфилде» с февраля 2021-го. А теперь там новый тренер, первый очный матч против него.

Потом «Сити» играть дома с «Ноттингемом», сенсацией сезона от Нуну Эшпириту Санту – неприятный оппонент для Гвардиолы еще со времен «Вулвз». После два выезда подряд – к «Кристал Пэлас» и «Ювентусу».

5 поражений «Сити» подряд. Пять! Теперь Пепа унизил «Тоттенхэм» – 0:4

Фото: East News /AP Photo/Matt Slocum; Gettyimages.ru /Harry How, David Rogers, Naomi Baker, Lennart Preiss/Bongarts