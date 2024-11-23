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  • Пеп о пяти поражениях «Сити»: «За последние 8 лет результаты были на уровне, было бы ошибкой менять подход. Нет такой команды, которая бы сохраняла успех 8-10 лет подряд»
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Пеп о пяти поражениях «Сити»: «За последние 8 лет результаты были на уровне, было бы ошибкой менять подход. Нет такой команды, которая бы сохраняла успех 8-10 лет подряд»

Пеп Гвардиола высказался после 5 подряд поражений «Ман Сити».

Поражение от «Тоттенхэма» со счетом 0:4 в 12-м туре АПЛ стало пятым кряду для «горожан».

«Мы сейчас уязвимы и не могли защищаться как следует. Мы начали хорошо, но испытывали трудности с реализацией моментов, а затем пропустили. После этого стало еще сложнее.

Я был в такой ситуации как игрок, возможно, но не как тренер – первые три игры в «Барселоне» мы проиграли. Единственный выход для нас – не опускать руки. За последние восемь лет результаты были на уровне, и было бы ошибкой менять подход. В жизни и спорте не бывает сказок, иногда приходится переживать такие моменты. Нужно это принять.

Нельзя обвинять друг друга, надо держаться вместе и продолжать делать то, что мы делали раньше. Убежать? Абсолютно нет. Мы должны встать и быть сильнее, чем когда-либо. Что нас определяет, так это то, как мы поднимаемся, когда терпим неудачи, и как справляемся с этим. Я не знаю, что произойдет в этом сезоне, но ни на секунду не перестану верить в этих игроков.

Нет такой команды в мире, которая могла бы поддерживать успех восемь, девять, десять лет подряд. Конечно, сейчас не все в порядке, но мы стараемся анализировать происходящее. Давайте готовиться к следующей игре и посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер «Сити».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
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