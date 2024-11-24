Бабич о дисквалификациях после драки в дерби: «Не согласен с решением КДК, несправедливое. Роша заслуживал трех матчей минимум»

Срджан Бабич считает несправедливым решение КДК по итогам драки в дерби.

ЦСКА уступил «Спартаку » со счетом 0:2 в матче 14‑го тура Мир РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой главный судья Алексей Сухой удалил Виллиана Рошу и Руслана Литвинова .

После рассмотрения эпизода в КДК РФС Роша получил дисквалификацию на три матча РПЛ , Литвинов – на две игры.

– Не согласен с этим решением. Возможно, Руслан и заслуживал одну игру, но тогда Роша заслуживал трех матчей минимум.

– То есть решение несправедливое?

– Для меня – да, несправедливое, – сказал защитник «Спартака».