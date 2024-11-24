Бабич о дисквалификациях после драки в дерби: «Не согласен с решением КДК, несправедливое. Роша заслуживал трех матчей минимум»
Срджан Бабич считает несправедливым решение КДК по итогам драки в дерби.
ЦСКА уступил «Спартаку» со счетом 0:2 в матче 14‑го тура Мир РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой главный судья Алексей Сухой удалил Виллиана Рошу и Руслана Литвинова.
После рассмотрения эпизода в КДК РФС Роша получил дисквалификацию на три матча РПЛ, Литвинов – на две игры.
– Не согласен с этим решением. Возможно, Руслан и заслуживал одну игру, но тогда Роша заслуживал трех матчей минимум.
– То есть решение несправедливое?
– Для меня – да, несправедливое, – сказал защитник «Спартака».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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