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Бабич о дисквалификациях после драки в дерби: «Не согласен с решением КДК, несправедливое. Роша заслуживал трех матчей минимум»

Срджан Бабич считает несправедливым решение КДК по итогам драки в дерби.

ЦСКА уступил «Спартаку» со счетом 0:2 в матче 14‑го тура Мир РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой главный судья Алексей Сухой удалил Виллиана Рошу и Руслана Литвинова.

После рассмотрения эпизода в КДК РФС Роша получил дисквалификацию на три матча РПЛ, Литвинов – на две игры.

– Не согласен с этим решением. Возможно, Руслан и заслуживал одну игру, но тогда Роша заслуживал трех матчей минимум.

– То есть решение несправедливое?

– Для меня – да, несправедливое, – сказал защитник «Спартака».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЦСКА
logoВиллиан Роша
logoпремьер-лига Россия
logoСрджан Бабич
КДК РФС
logoРуслан Литвинов
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