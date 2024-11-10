Гендиректор «Спартака» о дисквалификации Литвинова: «Вижу нелогичность и непоследовательность. Руслан уворачивался от удара – не понимаю, почему наказание одинаковое»

Олег Малышев высказался о дисквалификации Руслана Литвинова.

Напомним, в прошлую субботу «Спартак» обыграл ЦСКА (2:0) в матче 14‑го тура МИР РПЛ . Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.

КДК дисквалифицировал защитника армейцев на три матча, полузащитника красно-белых – на два.

– Как оцените решение КДК?

– Я стараюсь уходить от эмоций. Можно наговорить… Решение нелогичное, непонятное для меня. Если смотреть эпизод целиком, было много участников. Он начался после нарушения на Барко , потом было на Угальде , а дальше все эмоционировали.

Было воздействие на Литвинова до его действий. Единственный момент с открытым ударом сделал не наш игрок. Если посмотреть видео, Руслан уворачивался от удара и избегал контакта. Я не понимаю, почему наказание одинаковое.

– ЦСКА второй раз переигрывает «Спартак» в таких органах.

– Я в целом вижу нелогичность и непоследовательность, – сказал гендиректор «Спартака ».