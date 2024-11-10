Гендиректор «Спартака» о дисквалификации Литвинова: «Вижу нелогичность и непоследовательность. Руслан уворачивался от удара – не понимаю, почему наказание одинаковое»
Напомним, в прошлую субботу «Спартак» обыграл ЦСКА (2:0) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.
КДК дисквалифицировал защитника армейцев на три матча, полузащитника красно-белых – на два.
– Как оцените решение КДК?
– Я стараюсь уходить от эмоций. Можно наговорить… Решение нелогичное, непонятное для меня. Если смотреть эпизод целиком, было много участников. Он начался после нарушения на Барко, потом было на Угальде, а дальше все эмоционировали.
Было воздействие на Литвинова до его действий. Единственный момент с открытым ударом сделал не наш игрок. Если посмотреть видео, Руслан уворачивался от удара и избегал контакта. Я не понимаю, почему наказание одинаковое.
– ЦСКА второй раз переигрывает «Спартак» в таких органах.
– Я в целом вижу нелогичность и непоследовательность, – сказал гендиректор «Спартака».
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