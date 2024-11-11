Дивеев о драке ЦСКА и «Спартака»: «Арбитр всек Бабичу. Почему его не удалили, если так подумать логически? Шучу»
Игорь Дивеев высказался по поводу драки в матче ЦСКА и «Спартака».
ЦСКА уступил «Спартаку» со счетом 0:2 в матче 14‑го тура Мир РПЛ.
Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой главный судья Алексей Сухой удалил Виллиана Рошу и Руслана Литвинова.
После рассмотрения эпизода в КДК РФС Роша получил дисквалификацию на три матча РПЛ, Литвинов пропустит две игры.
– Как в команде отреагировали на дисквалификацию Роши на три матча?
– На днях вот наткнулся на видео, где арбитр, оказывается, ударил Бабича. Почему тогда арбитра не удалили, если так подумать логически (смеется)? Это я шучу, конечно.
Но сам факт, Роше дали три матча, Литвинову два, а Бабичу всек арбитр, как оказывается.
На видео судья сделал отмашку, хотел оттащить и задел Бабича, – сказал Игорь Дивеев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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