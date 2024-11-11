Дивеев о драке ЦСКА и «Спартака»: «Арбитр всек Бабичу. Почему его не удалили, если так подумать логически? Шучу»

Игорь Дивеев высказался по поводу драки в матче ЦСКА и «Спартака».

ЦСКА уступил «Спартаку » со счетом 0:2 в матче 14‑го тура Мир РПЛ.

Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой главный судья Алексей Сухой удалил Виллиана Рошу и Руслана Литвинова .

После рассмотрения эпизода в КДК РФС Роша получил дисквалификацию на три матча РПЛ , Литвинов пропустит две игры.

– Как в команде отреагировали на дисквалификацию Роши на три матча?

– На днях вот наткнулся на видео, где арбитр, оказывается, ударил Бабича. Почему тогда арбитра не удалили, если так подумать логически (смеется)? Это я шучу, конечно.

Но сам факт, Роше дали три матча, Литвинову два, а Бабичу всек арбитр, как оказывается.

На видео судья сделал отмашку, хотел оттащить и задел Бабича, – сказал Игорь Дивеев.