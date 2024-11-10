Алаев о драке в дерби: «Странно, что у Роши три матча дисквалификации, у Литвинова – два, а у Бабича и Гуарирапы – ноль. Судья потерял контроль, но получил назначение на следующий матч»
В прошлую субботу «Спартак» обыграл ЦСКА (2:0) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.
КДК РФС дисквалифицировал защитника армейцев на три матча, полузащитника красно-белых – на два.
«Я буду откровенен – мне кажется, судья потерял контроль. Драка была ожидаемой.
Решение КДК не читал, хотя к Григорьянцу отношусь с уважением. Была полноценная драка, которую я видел на стадионе. Выглядит странно, что у Роши три матча, у Литвинова – два, а у Бабича и Гуарирапы – ноль.
Я очень плохой судья, никогда не буду судить ни один футбольный матч. Но для меня однозначно, что Роше – красная, но не увидел у Литвинова дисквалификацию на два матча.
Повторюсь, мне кажется, что судья потерял контроль. Судья, который не справился с матчем, получает назначение на следующий матч», – сказал президент Мир РПЛ.
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