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  • Алаев о драке в дерби: «Странно, что у Роши три матча дисквалификации, у Литвинова – два, а у Бабича и Гуарирапы – ноль. Судья потерял контроль, но получил назначение на следующий матч»
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Алаев о драке в дерби: «Странно, что у Роши три матча дисквалификации, у Литвинова – два, а у Бабича и Гуарирапы – ноль. Судья потерял контроль, но получил назначение на следующий матч»

Александр Алаев высказался о потасовке в дерби ЦСКА – «Спартак».

В прошлую субботу «Спартак» обыграл ЦСКА (2:0) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

КДК РФС дисквалифицировал защитника армейцев на три матча, полузащитника красно-белых – на два.

«Я буду откровенен – мне кажется, судья потерял контроль. Драка была ожидаемой.

Решение КДК не читал, хотя к Григорьянцу отношусь с уважением. Была полноценная драка, которую я видел на стадионе. Выглядит странно, что у Роши три матча, у Литвинова – два, а у Бабича и Гуарирапы – ноль.

Я очень плохой судья, никогда не буду судить ни один футбольный матч. Но для меня однозначно, что Роше – красная, но не увидел у Литвинова дисквалификацию на два матча.

Повторюсь, мне кажется, что судья потерял контроль. Судья, который не справился с матчем, получает назначение на следующий матч», – сказал президент Мир РПЛ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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дисквалификации
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КДК РФС
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logoАлександр Алаев
Артур Григорьянц
logoСрджан Бабич
logoВиллиан Роша
logoЧемпионат.com
logoРуслан Литвинов
logoСауль Гуарирапа
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