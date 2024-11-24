Перес о Суперлиге: «Решение суда положило конец монополии УЕФА – это было нечто титаническое, с давлением и угрозами. Я настроен оптимистичнее, чем когда-либо»

Флорентино Перес с оптимизмом высказался об идее Суперлиги.

«Предложение Суперлиги предоставить футбол бесплатно... Да, это новаторство!

Сегодня я настроен более оптимистично, чем когда-либо. Решение Европейского суда, ставшее историческим и подлежащее изучению в университетах, положило конец монополии УЕФА.

Мы никогда не говорили, что будет легко. Это было нечто титаническое, с давлением и угрозами», – заявил президент «Реала », выступая на Генеральной ассамблее клуба.

Суперлигу разрешили. Суд признал, что ФИФА и УЕФА не могут ее блокировать

Тебас о Суперлиге: «Она вредит футбольной экосистеме – остальные турниры будут опустошены. У игроков топ-клубов будет 10 Ferrari вместо 6. Это тот футбол, которого мы хотим?»