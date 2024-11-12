Тебас о Суперлиге: «Она вредит футбольной экосистеме – остальные турниры будут опустошены. У игроков топ-клубов будет 10 Ferrari вместо 6. Это тот футбол, которого мы хотим?»

Хавьер Тебас раскритиковал модель Суперлиги Европы.

«Это не параллель Лиге чемпионов, а ее замена. Вы должны знать, что подобные модели соревнований разрушают национальные лиги. Можно подумать, что в мире 16 больших клубов, но на самом деле в Европе насчитывается более 2500 профессиональных клубов. Игроков в этих крупных клубах 300 или 400, а всего в профессиональном футболе более 60 000 профессиональных игроков. Они зарабатывают от 2000 долларов в месяц до пяти миллионов в месяц.

Если такое соревнование [как Суперлига] будет существовать, все деньги будут направлены туда, а остальные турниры будут опустошены. Это уже вопрос этики, ведь у этих 300 игроков вместо 6 Ferrari было бы 10. Это тот футбол, которого мы хотим? Очевидно, что нет.

Должны быть отличные игроки, которые зарабатывают много денег и имеют пять Ferrari, но мы хотим сделать так, чтобы модели [соревнований] не предназначались только для одной группы и не ставили под угрозу десятки тысяч семей и всю индустрию.

Все, кто организует эти соревнования – Суперлиги, клубные чемпионаты мира – должны видеть последствия. Суперлига наносит огромный ущерб футбольной экосистеме», – сказал президент Ла Лиги .