Глава Ла Лиги Тебас о Суперлиге: «Проблема не в «Реале», а в Пересе. Он знает, как управлять клубом, но не смыслит в турнирах. Им с «Барсой» нужно больше двух участников»

Президент Ла Лиги высказался о проекте Суперлиги и участии в нем «Реала».

– Лидеры «Реала», возможно, хорошие менеджеры, но только они и «Барса» реализуют проект Суперлиги. На самом деле основные проблемы в европейском футболе исходят из Испании...

– Проблема не в « », а во Флорентино Пересе и его очень личном видении. С каждым днем ​​болельщиков «Реала», которым не нравится идея Суперлиги, становится все больше.

« » еще больше отстает. Они не в авангарде этого проекта. Флорентино очень хорошо знает, как управлять клубом, но совершенно не разбирается в управлении турнирами.



– Как думаете, удастся ли промоутерам Суперлиги быстро создать отдельный от УЕФА еврокубок?

– Нет. Проект Суперлиги начался в 2000 году с G14, и на протяжении 24 лет существовали различные проекты, все под руководством .

Нынешний проект А22, которым на самом деле является проект Переса, должен запросить разрешение УЕФА. И они до сих пор этого не сделали. Представленный ими формат атакует две основные ценности европейской спортивной модели: солидарность и меритократию.



– , президент «Барсы», заверил, что Суперлига начнется в следующем сезоне или через один. Он говорит ерунду?

– Лапорта также заявил, что если этого не произойдет в намеченный срок, он уйдет в отставку. Суды говорят, что нужно разрешение УЕФА, а разрешения никто не спрашивал... С чего они собираются начать? Прямо сейчас они расставляют сети, чтобы посмотреть, поймают ли они рыбу. Им все равно понадобится больше двух клубов...



– По данным L’Equipe, «ПСЖ» был частью проекта Суперлиги в 2020 году с «Ювентусом». Что вы думаете ?

– Было много проектов. Многие крупные клубы, не только «ПСЖ», считают, что европейский футбол реформируется с изменением формата и новыми турнирами. Но все эти идеи, как и клубный чемпионат мира, разрушают футбол. Мы выступали против проекта, в котором участвовал «ПСЖ», как и все остальные.



– У «ПСЖ» имидж клуба, который противостоял Суперлиге...

– Сейчас я предпочитаю объединить усилия против Суперлиги с главой «ПСЖ», разногласия я отложил в сторону. Все мои усилия сконцентрированы против Суперлиги. Однако у меня то же видение. Лиги окажутся в большой опасности, если мы не изменим модель управления европейским футболом, – сказал Хавьер Тебас.