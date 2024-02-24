Глава Ла Лиги Тебас о Суперлиге: «Проблема не в «Реале», а в Пересе. Он знает, как управлять клубом, но не смыслит в турнирах. Им с «Барсой» нужно больше двух участников»

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига УЕФА Жоан Лапорта Хавьер Тебас Флорентино Перес Суперлига Европы Футбол

Президент Ла Лиги высказался о проекте Суперлиги и участии в нем «Реала».

– Лидеры «Реала», возможно, хорошие менеджеры, но только они и «Барса» реализуют проект Суперлиги. На самом деле основные проблемы в европейском футболе исходят из Испании...

– Проблема не в «Реале», а во Флорентино Пересе и его очень личном видении. С каждым днем ​​болельщиков «Реала», которым не нравится идея Суперлиги, становится все больше.

«Барселона» еще больше отстает. Они не в авангарде этого проекта. Флорентино очень хорошо знает, как управлять клубом, но совершенно не разбирается в управлении турнирами.

– Как думаете, удастся ли промоутерам Суперлиги быстро создать отдельный от УЕФА еврокубок?

– Нет. Проект Суперлиги начался в 2000 году с G14, и на протяжении 24 лет существовали различные проекты, все под руководством Флорентино Переса.

Нынешний проект А22, которым на самом деле является проект Переса, должен запросить разрешение УЕФА. И они до сих пор этого не сделали. Представленный ими формат атакует две основные ценности европейской спортивной модели: солидарность и меритократию.

Лапорта, президент «Барсы», заверил, что Суперлига начнется в следующем сезоне или через один. Он говорит ерунду?

– Лапорта также заявил, что если этого не произойдет в намеченный срок, он уйдет в отставку. Суды говорят, что нужно разрешение УЕФА, а разрешения никто не спрашивал... С чего они собираются начать? Прямо сейчас они расставляют сети, чтобы посмотреть, поймают ли они рыбу. Им все равно понадобится больше двух клубов...

– По данным L’Equipe, «ПСЖ» был частью проекта Суперлиги в 2020 году с «Ювентусом». Что вы думаете ?

– Было много проектов. Многие крупные клубы, не только «ПСЖ», считают, что европейский футбол реформируется с изменением формата и новыми турнирами. Но все эти идеи, как и клубный чемпионат мира, разрушают футбол. Мы выступали против проекта, в котором участвовал «ПСЖ», как и все остальные.

– У «ПСЖ» имидж клуба, который противостоял Суперлиге...

– Сейчас я предпочитаю объединить усилия против Суперлиги с главой «ПСЖ», разногласия я отложил в сторону. Все мои усилия сконцентрированы против Суперлиги. Однако у меня то же видение. Лиги окажутся в большой опасности, если мы не изменим модель управления европейским футболом, – сказал Хавьер Тебас.

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35 комментариев
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Был бы Перес главой лиги — она бы обогнала АПЛ за несколько лет
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Тебас постоянно тычет в других, но когда он сам то делом начнёт заниматься?
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Ну, Перес хотя бы в чём-то смыслит, в отличие от Тебаса.
Мне тоже не нравится идея Суперлиги, но Тебас это вообще отдельный сорт сухофрукта, от которого Ла Лиге никакого толку.
+9
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Ответ Do you know?
Тебас же ярый фанат Реала
фанат Реала, но не Переса, что на его делянку покушается.
+12
-7
+5
проблема Переса в том, что он не знает как управлять футбольной лигой " заявил Тебас, а потом добавил "хотя яи сам этого не знаю, но это совсем другая история".
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Помню при запуске ЛЧ тоже были вопли:комерциализация футбола,турнир для богатых клубов,хапуги,где спортивный принцип...Ну?Прошло время,это уже эталонный турнир,а под гимн ЛЧ убаюкивают младенцев..)
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Ответ Evgen_Hazard
Был бы Перес главой лиги — она бы обогнала АПЛ за несколько лет
Пару примеров почему стоит так думать? Он, как большой человек в Испанском и мировом футболе, хоть раз пытался повлиять на рост Ла Лиги за счет принятия каких-то мер(например другое распределение доходов), чтобы другие клубы поднимались? Пох ему на лигу - ему как раз и хорошо на фоне более менее, но не сильных конкурентов, набивать стату и готовиться к матчам ЛЧ. Идеальный вариант для клуба, но не для лиги в целом. Хоть одна инициатива от него как поднять другие клубы финансово в интересах конкуренции = сильной лиги?
А как результат- не поспела Ла Лига за современной бизнес моделью АПЛ. Потому что в АПЛ никто из топов не зассал рубиться по полной с сильными не только топ 5 или даже топ 10. В АПЛ, если выпустишь полу основной состав, готовясь к ЛЧ, рискуешь получить по зубам от любой команды: Вилла, Вулвз, Брентфорд, и тд
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Ответ Alimoff84
Не не не, Реалу не нужны сильные конкуренты в чемпионате. Перес тогда и не таким крутым президентом будет казаться))
все футбольные менеджеры признают величие переса, как директора футбольного клуба. а ты пишешь какие-то бредни
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Тебас же ярый фанат Реала
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Я поражаюсь как люди типа Тебаса и Чеферина могу быть во главе таких организаций, они абсолютно не дипломатичны в своих высказываниях и не тактичны. Ведут себя как гопники истеричные, каждый раз поливают откровенной грязью всех и вся. Ни разу не видел чтобы условный Перес себе позволил в таком духе что нибудь сказать. Всегда тактично и элегантно выражается. А это сборище гопников абсолютно не дипломатичных, кто их поставил на такие должности 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Я не понимаю, в чем проблема. Разве СуперЛига мешает местным чемпионатам? Нет. Так что они так разволновались то? Это УЕФА может пострадать, никаких ухудшений для местных лиг нет. Команды не собираются выходить оттуда.
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Ответ xQcoW
Комментарий удален модератором
Любил бы он Барсу, одобрил бы их финансовый план по подписанию Месси в прошлом году.
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Ответ xDe xDe
Ну, Перес хотя бы в чём-то смыслит, в отличие от Тебаса. Мне тоже не нравится идея Суперлиги, но Тебас это вообще отдельный сорт сухофрукта, от которого Ла Лиге никакого толку.
На самом деле, не до конца разделяю Ваши взгляды относительно Тебаса. Его правила в принципе имеют смысл, и мне они по душе, так как благодаря им испанцы затормозили приход к ним шейхов.

С другой стороны, сам Хавьер - лицемер, что не может нравиться большинству.
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Ответ Аврал
Помню при запуске ЛЧ тоже были вопли:комерциализация футбола,турнир для богатых клубов,хапуги,где спортивный принцип...Ну?Прошло время,это уже эталонный турнир,а под гимн ЛЧ убаюкивают младенцев..)
Скорее будят из комы
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Ответ Отшельник86
Я не понимаю, в чем проблема. Разве СуперЛига мешает местным чемпионатам? Нет. Так что они так разволновались то? Это УЕФА может пострадать, никаких ухудшений для местных лиг нет. Команды не собираются выходить оттуда.
Там все коррумпированные. Повязанные друг на друге. Думаешь в футболе с его миллиардными оборотами все честно и без закулисных игр?
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Ответ samatzakirzyanov
Вы как дети наивные, проголосовал против - значит они враги. Вы видите лишь результаты, но никто из нас не может знать что за этим кроется. А вдруг это делается для отвода глаз, поэтому не мыслите однобоко и не приплетайте эту ситуацию как пример, что Тебас нейтрален.
Это однобоко, но считать Тебаса (главного балабола испанского футбола) мадридистой только потому что он сказал что болеет за Реал - это не однобоко
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Ответ samatzakirzyanov
Вы как дети наивные, проголосовал против - значит они враги. Вы видите лишь результаты, но никто из нас не может знать что за этим кроется. А вдруг это делается для отвода глаз, поэтому не мыслите однобоко и не приплетайте эту ситуацию как пример, что Тебас нейтрален.
Поэтому тоже для отвода глаз послали Тебаса с его фондом CVC и тд. Все для отвода глаз)))
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Сколько можно эту Суперлига мусолить, уже очевидно, что идея мертворожденная
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Ответ Нефанатик
Не благодаря Тебас у испанцы затормозили приход шейхов, его заслуги там нет ни капельки. Изначально клубы Испании за редким исключением (а это редкое исключение как раз и было выкуплено шейхами) не имеют одного владельца. Они принадлежат сосьос, а их десятки тысяч. Либо выкупай у всех, либо ищи клуб в Англии.
Я имел ввиду, что ограничения Ла Лиги (а именно ФФП) не даёт клубам быстро стать топами благодаря вливаниям денег)
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Ответ Vlad Zhadejko
На самом деле, не до конца разделяю Ваши взгляды относительно Тебаса. Его правила в принципе имеют смысл, и мне они по душе, так как благодаря им испанцы затормозили приход к ним шейхов. С другой стороны, сам Хавьер - лицемер, что не может нравиться большинству.
Не благодаря Тебас у испанцы затормозили приход шейхов, его заслуги там нет ни капельки. Изначально клубы Испании за редким исключением (а это редкое исключение как раз и было выкуплено шейхами) не имеют одного владельца. Они принадлежат сосьос, а их десятки тысяч. Либо выкупай у всех, либо ищи клуб в Англии.
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Только Реал и Атлетик проголосовали против увеличении зарплаты Тебаса. Реал проголосовал против переизберании в пост президента Ла лиги этого придурка.
Но, Тебас помогает Реалу потому что любит!
Не путайте.
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Ответ Влад Аронофски
все футбольные менеджеры признают величие переса, как директора футбольного клуба. а ты пишешь какие-то бредни
Не совсем согласен. Рассуждаем логично - да, он держит Реал на уровне и со спортивной точки зрения(особенно ЕК), и с финансовой. У меня только вопрос - а смог бы он так лихо управлять не будь Ла Лига такой удобной с финансовой точки зрения(распределение доходов) и со спортивной. Вот я и говорю, что будь Ла Лига по силе и бизнес модели схожа на АПЛ, то не факт, что Реал казался бы таким успешным.
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Комментарий удален модератором
Я понимаю Переса. Он хочет болше денег чтобы конкурировать с шейхами и клубами АПЛ и не хочет играть с Загребами и Лудогорцами.
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Жалко тебаса который не только турниром, но и языком своим управлять не может
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Перес и так спит и ест на золоте - в прямом смысле - на кой ему какие-то инновации...
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«Все мои усилия сконцентрированы против Суперлиги»
Получается больше проблем нет в Ла Лиге? Сокращение разрыва между клубами топ-3 и остальными ведь не проблема, отток талантливых футболистов в АПЛ и другие лиги тоже не проблема.
Популист чистой воды, который не решает реальные проблемы.
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