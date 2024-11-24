Тихонов о покере Угальде: «Это сейчас какая-то дикость, а раньше – было и было. Я и 8 забивал, но не в РПЛ. Манфред старается, приносит пользу «Спартаку»
«Спартак» одержал разгромную победу (5:2) в дерби в 16-м туре Мир РПЛ. Угальде забил 4 мяча в этом матче и стал четвертым игроком «Спартака», сделавшим покер в чемпионате России, наряду с Тихоновым, Александром Ширко и Валерием Масалитиным.
– Манфред Угальде старается, молодец. Тут нечего добавить, человек приносит пользу «Спартаку». Нападающий достаточно приличного уровня.
– Вы тоже оформляли покер за «Спартак» в матче против «Крыльев Советов» в октябре 1994 года.
– Помню, конечно. Скажем так: было и было. Что из этого делать что‑то великое?
Я и восемь забивал, правда, не в Премьер‑лиге. Я на такое внимания особо не обращал. Это сейчас какая‑то дикость, а раньше… Ну забивал и забивал, – сказал бывший игрок красно-белых.
Покер Угальде в дерби – первый в XXI веке! Супергерой победы «Спартака» 5:2
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий