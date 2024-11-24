Тихонов о покере Угальде: «Это сейчас какая-то дикость, а раньше – было и было. Я и 8 забивал, но не в РПЛ. Манфред старается, приносит пользу «Спартаку»

Андрей Тихонов высказался о покере Манфреда Угальде в ворота «Локомотива».

«Спартак» одержал разгромную победу (5:2) в дерби в 16-м туре Мир РПЛ . Угальде забил 4 мяча в этом матче и стал четвертым игроком «Спартака» , сделавшим покер в чемпионате России, наряду с Тихоновым , Александром Ширко и Валерием Масалитиным.

– Манфред Угальде старается, молодец. Тут нечего добавить, человек приносит пользу «Спартаку». Нападающий достаточно приличного уровня.

– Вы тоже оформляли покер за «Спартак» в матче против «Крыльев Советов» в октябре 1994 года.

– Помню, конечно. Скажем так: было и было. Что из этого делать что‑то великое?

Я и восемь забивал, правда, не в Премьер‑лиге. Я на такое внимания особо не обращал. Это сейчас какая‑то дикость, а раньше… Ну забивал и забивал, – сказал бывший игрок красно-белых.

Покер Угальде в дерби – первый в XXI веке! Супергерой победы «Спартака» 5:2