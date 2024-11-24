Александр Ширко не ответил на вопрос о том, кто лучше – он или Манфред Угальде.

«Спартак» разгромил «Локомотив» (5:2) в 16-м туре Мир РПЛ . В этом матче форвард красно-белых Угальде забил 4 года. Последним автором покера в составе «Спартака» до костариканца был Ширко .

– Любое достижение или рекорд рано или поздно можно повторить или превзойти. Так что поздравляю Угальде с четырьмя забитыми голами. И сам матч очень понравился: игра смотрелась легко, на одном дыхании. Но команды, в большей степени «Локо», конечно, много пропустили. Получать столько голов, претендуя на медали, неправильно.

– Вы не считаете, что Угальде должен был сразу играть так, учитывая, какие деньги за него заплатил «Спартак»?

– Неважно, какие суммы заплачены за игрока – он приехал в другую страну, в другую команду. Мне Угальде сразу понравился желанием, злостью, борьбой работоспособностью. Поначалу не получалось, но желание, старание были видны. А если так, то рано или поздно прорвет.

Не знаю, сколько Угальде продержится в «Спартаке», но хочется больше не персональных достижений, а командных, чемпионств хочется. Пускай уже внутри этих достижений пусть игроки ставят личные рекорды. Пока у «Спартака» ничего нет, только голы.

– Кто сильнее – топовый Ширко или нынешний Угальде?

– Бессмысленно говорить об этом. Разное время, разные люди. Как сравнить Марадону и Месси. Невозможно сравнить Угальде и Ширко. Я шестикратный чемпион России, а он, может, ни разу не выиграет чемпионат России, но назабивает голов и уедет. Мы играли за «Спартак», Угальде играет за контракт и для «Спартака», я бы сказал так. Мы становились чемпионами, регулярно играли в Лиге чемпионов с лучшими клубами мира. Сейчас этого нет.

– Просто факт: Угальде еще не родился, когда вы забивали те четыре гола «Тюмени».

– Ужас.

– Но я рассказал о тех временах Манфреду, он передает вам слова уважения. Что уже хорошо, потому что некоторые в нынешнем «Спартаке» не знают, кто такой Егор Титов.

– Понятно, что меняются поколения, но, мне кажется, такого все равно быть не должно. Титов, Аленичев, Тихонов, Цымбаларь играли за «Спартак» в 1990-х – и начале 2000-х, это все-таки не древняя история, ей можно интересоваться и знать, если играешь за «Спартак», – сказал бывший нападающий «Спартака ».