Галактионов о покере Угальде: «Индивидуальное мастерство предопределило многие моменты. «Локо» не справился с его сильными качествами»
Михаил Галактионов дал оценку покеру Манфреда Угальде в ворота «Локомотива».
– Почему не справились с Угальде?
– Класс игрока, индивидуальное мастерство предопределило многие моменты. Он доставил нам много неприятностей.
Мы акцентировали внимание на его сильных качествах, но не справились, – сказал главный тренер «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости