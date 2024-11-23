Галактионов о покере Угальде: «Индивидуальное мастерство предопределило многие моменты. «Локо» не справился с его сильными качествами»

Михаил Галактионов дал оценку покеру Манфреда Угальде в ворота «Локомотива».

– Почему не справились с Угальде?

– Класс игрока, индивидуальное мастерство предопределило многие моменты. Он доставил нам много неприятностей.

Мы акцентировали внимание на его сильных качествах, но не справились, – сказал главный тренер «Локомотива ».