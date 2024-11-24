  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Покер Угальде – 4-й у «Спартака» в чемпионате России. Ширко забивал столько в 1998-м, Тихонов и Масалитин – в 1994-м
0

Покер Угальде – 4-й у «Спартака» в чемпионате России. Ширко забивал столько в 1998-м, Тихонов и Масалитин – в 1994-м

Лишь четверым удавалось сделать покер в матче чемпионата России за «Спартак».

В 16-м туре текущего розыгрыша Мир РПЛ это смог сделать форвард Манфред Угальде. Он поучаствовал в разгроме «Локомотива» (5:2).

До него по 4 мяча забивали Александр Ширко (1998 год), Андрей Тихонов и Валерий Масалитин (оба – в 1994-м).

Также Угальде стал пятым футболистом с 2009 года, сумевшим сделать пять результативных действий в матче чемпионата России. Также в эту группу входят Джон Кордоба, Артем Дзюба, Александр Ерохин и Мубарак Буссуфа.

Так Угальде и «Спартак» разорвали «Локо». Экспресс-разбор ярчайших 5:2

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoСпартак
logoЛокомотив
logoАлександр Ширко
logoМубарак Буссуфа
logoАндрей Тихонов
logoАртем Дзюба
Валерий Масалитин
logoМанфред Угальде
logoпремьер-лига Россия
logoДжон Кордоба
logoАлександр Ерохин
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Угальде о покере «Локомотиву»: «Благодарен Богу и партнерам по команде. Я работаю, чтобы приносить пользу. Если стану лучшим бомбардиром РПЛ – прекрасно»
11сегодня, 18:42
«Угальде провел просто монументальную игру! Он заслуживает оценки не 10 из 10, а 20 из 10». Станкович о покере форварда «Спартака» «Локомотиву»
25сегодня, 17:58
Станкович о 5:2 с «Локо»: «Поражение в 1-м круге было уроком, очень болезненным. Сегодня «Спартак» радуется. Ребята на поле были великолепны»
63сегодня, 17:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ханси Флик: «Барселона» набрала 1 очко из 6, мы недовольны. Все говорили, что на стадионе «Сельты» тяжелый газон, к тому же был ветер»
1514 минут назад
Флик о двух голах «Сельты» в концовке: «Барселона» играла плохо не только последние 10 минут. Мы много ошибались, не хватало уверенности»
1940 минут назад
«Реал» уволил бы Анчелотти в случае поражения от «Осасуны» 9 ноября. Его сменил бы Солари (Relevo)
1849 минут назад
«Барселона» потеряла очки в двух турах Ла Лиги подряд. «Реал» отстает на 7 баллов при двух играх в запасе
65сегодня, 22:04
«Барселона» после ошибки Кунде пропустила от «Сельты». Защитник не смог как следует сделать пас вратарю
51сегодня, 21:57
Чемпионат Испании. «Барселона» и «Сельта» сыграли 2:2, «Атлетико» победил «Алавес», «Жирона» разгромила «Эспаньол»
67сегодня, 21:55
«Барса» упустила победу над «Сельтой» (2:2), ведя 2:0. Каталонцы дважды пропустили после удаления Касадо на 82-й
586сегодня, 21:55
Экс-судья Итурральде про фол Мартина на Аспасе: «Явная 2-я желтая. Жерар безрассудно бросился в подкат, не коснувшись мяча»
35сегодня, 21:53
«Сельта» забила «Барселоне» дважды за четыре минуты после удаления Касадо и сравняла счет
33сегодня, 21:50
Кейн – лучший игрок «Тоттенхэма» в XXI веке по версии Goal. Бэйл – 3-й, Дембеле – 8-й, Модрич – 9-й
26сегодня, 21:37
Ко всем новостям
Последние новости
Гвардиола проиграл «Тоттенхэму» 9 матчей – это его антирекорд. В АПЛ «шпоры» набрали против Пепа 24 очка – больше всех
959 минут назад
У «Барселоны» первая ничья с марта – с «Сельтой». Серия длилась 31 матч
7сегодня, 22:12
Копа Судамерикана. Финал. «Расинг» Авельянеда обыграл «Крузейро» и взял трофей
5сегодня, 22:02
Чемпионат Франции. «Марсель» победил «Ланс», «Лион» и «Реймс» сыграли вничью
12сегодня, 21:55
Гурцкая о «Спартаке»: «Спортивные директора в последние годы показали, что не сильнее русских. Амарал ничем себя не проявил, иностранец приходит, получает гигантскую зарплату и отсутствие задач»
5сегодня, 21:46
«Бавария» хочет продать Горетцку и направить деньги на трансфер Виртца. Леон интересен «МЮ» и другим клубам
4сегодня, 21:36
Радимов о Батракове в дерби: «Огромный объем работы, но КПД нулевой. «Спартак» здорово против него сыграл. Для следующих игр – как справляться с Алексеем»
8сегодня, 21:34
Анчелотти о молодежи: «Моя ответственность – выпускать лучший состав на каждый матч. У «Реала» нет цели давать ей игровое время»
7сегодня, 21:14
Уокер о пяти поражениях «Сити»: «Надеюсь, наше моджо вернется. Силы не исчезают просто так. Выиграем матч, вернем уверенность – и будем чувствовать себя как раньше»
7сегодня, 21:13
Галактионов о покере Угальде: «Индивидуальное мастерство предопределило многие моменты. «Локо» не справился с его сильными качествами»
10сегодня, 20:59