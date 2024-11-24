Покер Угальде – 4-й у «Спартака» в чемпионате России. Ширко забивал столько в 1998-м, Тихонов и Масалитин – в 1994-м

Лишь четверым удавалось сделать покер в матче чемпионата России за «Спартак».

В 16-м туре текущего розыгрыша Мир РПЛ это смог сделать форвард Манфред Угальде . Он поучаствовал в разгроме «Локомотива » (5:2).

До него по 4 мяча забивали Александр Ширко (1998 год), Андрей Тихонов и Валерий Масалитин (оба – в 1994-м).

Также Угальде стал пятым футболистом с 2009 года, сумевшим сделать пять результативных действий в матче чемпионата России. Также в эту группу входят Джон Кордоба, Артем Дзюба, Александр Ерохин и Мубарак Буссуфа.

Так Угальде и «Спартак» разорвали «Локо». Экспресс-разбор ярчайших 5:2