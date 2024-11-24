Покер Угальде – 4-й у «Спартака» в чемпионате России. Ширко забивал столько в 1998-м, Тихонов и Масалитин – в 1994-м
Лишь четверым удавалось сделать покер в матче чемпионата России за «Спартак».
В 16-м туре текущего розыгрыша Мир РПЛ это смог сделать форвард Манфред Угальде. Он поучаствовал в разгроме «Локомотива» (5:2).
До него по 4 мяча забивали Александр Ширко (1998 год), Андрей Тихонов и Валерий Масалитин (оба – в 1994-м).
Также Угальде стал пятым футболистом с 2009 года, сумевшим сделать пять результативных действий в матче чемпионата России. Также в эту группу входят Джон Кордоба, Артем Дзюба, Александр Ерохин и Мубарак Буссуфа.
Так Угальде и «Спартак» разорвали «Локо». Экспресс-разбор ярчайших 5:2
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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