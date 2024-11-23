Покер Угальде в дерби – первый в XXI веке! Супергерой победы «Спартака» 5:2
Лучший бомбардир.
«Спартак» быстро забрал под контроль центральный матч 16-го тура Мир РПЛ: повели 3:0 у «Локомотива» уже к 34-й минуте, а как пропустили два, добили своим четвертым.
Благодаря Манфреду Угальде.
Покер Угальде! Началось с привоза Лантратова, четвертый – после ВАР-проверки
Угальде мог забивать еще за несколько секунд до ошибки Ильи Лантратова. На 10-й минуте Манфред откликнулся на навес Олега Рябчука – и пробил в касание из штрафной. Здесь спартаковец не попал – но «Локо» тут же начудил во время розыгрыша от ворот.
Сесар Монтес отдал мяч Лантратову – вроде бы ничего острого. Илья разбежался, чтобы выбить к центру, но чуть замешкался.
А Угальде вовремя набежал и накрыл. Лантратов попал в ногу нападающего, отскок стал голом.
Илья понял, как жестко ошибся.
В середине тайма Угальде забил второй мяч: здорово отклеился от защитников, подстроился и в касание переправил подачу Маркиньоса. Атака началась с классного аута на левом фланге, хотя вообще-то это оружие «Локомотива».
На 34-й минуте Угальде уже сделал хет-трик! Убежал к вратарской благодаря шикарной передаче Кристофера Мартинса. Даже если «Локомотив» и собрался устроить тут офсайдную ловушку – совсем не получилось, не нужны никакие линии, чтобы убедиться, «вне игры» нет.
Угальде рванул и перекинул Лантратова. Просто подчинил себе матч с одним из лидеров.
Форвард «Локо» Дмитрий Воробьев сказал в перерыве на «Матч ТВ», что этот тайм команде нужно просто вычеркнуть из жизни. В начале второго у «Локомотива» стало получаться лучше, вернули интригу: забили Сергей Пиняев и Жерзино Ньямси.
Возникла серьезная вероятность мегакамбэка, но Манфред Угальде прибил своим четвертым. Это была долгая атака, в самом начале ВАР просматривал на офсайд – не нашли, и мяч костариканца после многократных добиваний остался легальным.
А потом еще и добавил ассист на Эсекиэля Барко. 4+1 – грандиозный матч.
Угальде теперь – лучший бомбардир РПЛ. Первый покер «Спартака» в XXI веке!
Уникальный момент.
● Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ. Только что при личной встрече обогнал Алексея Батракова – у спартаковца теперь 12 голов, у Батракова осталось 10.
● У «Спартака» первый покер в XXI веке. До этого забивали по четыре только Валерий Масалитин и Андрей Тихонов в 1994-м, а также Александр Ширко в 1998-м.
● Даже хет-триков у «Спартака» в РПЛ не было с апреля 2018-го – тогда Квинси Промес приложил «Анжи» в гостях. На «Лукойл Арене» трех в РПЛ до этого не забивал никто, был только кубковый хет-трик Шамара Николсона в марте 2022-го «Кубани».
● У Угальде первый покер в карьере. До этого было два хет-трика: первый в октябре 2019-го, тогда еще за костариканский «Депортиво Саприсса», второй – за «Ломмел» в конце января 2021-го, во второй бельгийской лиге. В «Твенте» трех голов за матч не бывало.
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«Спартак» теперь всего на три очка отстает от «Локо», совсем рядом с топ-3. Получилось благодаря четырем победам в РПЛ подряд: после 0:3 от «Краснодара» обыграли всех. В серии «Пари НН» (2:0), ЦСКА (2:0), «Акрон» (4:0) и вот теперь «Локо».
Команда Галактионова отдалилась на четыре очка от «Краснодара», на пять – от «Зенита». Теперь как раз до спартаковцев ближе, чем к лидиру. Чемпионская гонка деформируется.
До зимней паузы «Локомотив» сыграет с «Динамо» в Кубке России (дома), в РПЛ на своем поле с «Химками» и в гостях с «Краснодаром». У «Спартака» остались кубковый и гостевой «Ростов», «Краснодар» там неподалеку и «Пари НН» дома.
«Краснодар» пустил «Зенит» в лидеры: получили два в концовке. «Химки» участвуют в чемпионской гонке
Фото: РИА Новости/Александр Вильф