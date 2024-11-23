Угальде о покере «Локомотиву»: «Странно, что в «Спартаке» такое случалось в последний раз, когда я еще не родился. По отношению к Ширко у меня только уважение»
Форвард «Спартака» забил 4 гола «Локомотиву» в 16-м туре Мир РПЛ (5:2). До этого последним футболистом красно-белых с 4 голами в одной игре был Александр Ширко. Ему удалось сделать покер в матче с «Тюменью» в сентябре 1998 года.
– Очень рад и счастлив, что мне удалось оформить покер за «Спартак» впервые за очень долгое время. По отношению к Александру Ширко у меня только уважение.
Довольно странно, что в последний раз такое случалось, когда я еще даже не родился. Странное ощущение. Но я рад, что я стал тем игроком «Спартака», который смог вновь забить четыре гола за матч. Конечно, я знаю про «Аякс», которому забивал Александр Ширко. Играл против них четыре раза. Это очень большая команда с большой историей.
– В каждом сезоне, когда игрок «Спартака» оформлял покер, команда становилась чемпионом. В этот раз это может принести титул?
– Будем надеяться, что в этот раз тоже так получится. И будем работать, – сказал нападающий «Спартака».
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