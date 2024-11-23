Глава «Локо» Нагорных о 2:5 от «Спартака»: «Пока не получается играть после пауз на сборные. Будем делать выводы»
В «Локомотиве» прокомментировали разгромное поражение от «Спартака».
Железнодорожники проиграли матч 16-го тура Мир РПЛ со счетом 2:5.
«Будем делать выводы. Пока не получается играть после пауз на сборные. Будем разбирать, почему так происходит вторую паузу подряд.
Больше ничего говорить не буду», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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