Этот «Спартак» может быть мощным: Станкович нащупал игру к зиме. Впечатления от 5:2

Чернявский счастлив.

У меня до сих пор куча вопросов к Деяну Станковичу: почему не играет в старте Данил Пруцев, как в команде оказался Миенти Абена и почему никаких шансов не получает Виллиан Жозе.

И все же сербский тренер радует последовательностью: не упирается в идеи, как Абаскаль, а делает выводы из неудач. После 0:3 от «Краснодара» (по нашей просьбе , конечно же, хаха) Деян закончил эксперименты и с тех пор использует систему, которая работает.

Никаких двух нападающих, никаких трех центральных, никаких опытов в центре поля – одна схема, один стиль, одна идея. Возможно, гибкость – не так уж и плохо, но для «Спартака» чем стабильнее, тем лучше .

Я очень рад, что наконец-то случился настоящий мегаперформанс Манфреда Угальде . Его покер – историческое событие, дома у «Спартака» не было даже хет-трика, а прошлый раз четыре забивал Александр Ширко больше 25 лет назад.

Ладно, это просто цифры, а весной-2024 было реально обидно за Угальде: как он прессинговал, как открывался и как пахал, а вообще не шло.

Связывали с тем, что ему не хватает Квинси Промеса (с ним на сборах Угальде прекрасно взаимодействовал), но уже не проверить. Зато есть факт: Томаш Амарал все же сам привез топ-игрока. Если переход Барко – не только заслуга португальского спортивного директора, то вот Угальде вел Амарал от и до. Это точно надо отмечать и помнить: несмотря на странное решение ввести потолок зарплат в 2,5 млн евро, как у Барко, и допустить вмешательство тренера в трансферные дела.

Угальде – просто супер. Первое место среди бомбардиров – понятно, но какой объем он дает каждый матч, как цепляется за мячи, как кружит на линии офсайда, как при скромных габаритах ставит корпус и выигрывает борьбу, как умеет реализовывать моменты .

Что второй, что третий, что четвертый – все очень эстетично. А первый? Так поверить в себя и добежать до вратаря – ну где такое увидишь?

Да и вообще скорости и движение «Спартака» в первом тайме – кто в РПЛ играет с такой интенсивностью? В целом такой безумной беготней и самоотдачей можно объяснить провал в первой половине второго тайма, когда «Локомотив» чуть не устроил камбэк, но «Спартак» все равно переподключился и докрутил победу.

Чуть выше был негатив к трансферам из «Ференцвароша». По Абене все понятно – он должен покинуть «Спартак», это не уровень высокого места в РПЛ. Но мне хочется заступиться за Маркиньоса. И дело даже не в двух ассистах, которые наконец-то случились с «Локомотивом», а вообще в его игре с первых дней. Бразилец с техникой, с ударом, пасом и скоростью, способен приятно пробить после смещения в центр. И много раз до «Локо» опасно бил и отдавал – просто не залетало.

Еще вчера мне казалось, что «Спартак» не в состоянии справиться с «Красндаром», но такой первый тайм и такой Угальде дарят новое ощущение : подобного не испытывал очень давно.

Осталось сохранить этот задор и хорошо усилиться зимой – тогда можно пуститься в погоню за лидерами.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Сергей Бобылев