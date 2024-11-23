Станкович о 5:2 с «Локо»: «Поражение в 1-м круге было уроком, очень болезненным. Сегодня «Спартак» радуется. Ребята на поле были великолепны»
Деян Станкович рад разгрому «Локомотива» (5:2).
«Поражение от «Локомотива» в первом круге было для нас уроком. Оно было очень болезненным, ребята осознавали это, помнили.
Прошедшая неделя прошла хорошо и продуктивно. Мы старались поднимать уровень ответственности, агрессивности. Ребята на поле были великолепны. Сейчас нужно скромно работать без лишних разговоров.
Сегодня не тот день, когда мы будем думать о проблемах. Мы хотим порадоваться все вместе. Проблемы – после. Сегодня мы радуемся», – сказал главный тренер «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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