Денисов о 5:2 с «Локо»: «Мы их загоняли, вся команда действовала в прессинге. У «Спартака» были легкость и единение, надо переносить это на следующие матчи»
Даниил Денисов отметил качественный прессинг «Спартака» в игре с «Локомотивом».
– Рад за Угальде, поздравляем его всей командой. Всех с победой, это наша общая победа!
Была легкость, было единение, надо переносить это на следующие матчи.
В первые 10 минут после перерыва пропустили необязательные голы. Этого не должно было быть, хотелось бы сыграть на ноль.
– Первый мяч – это результат вашего прессинга или ошибка Лантратова?
– И то, и то. Вся команда действовала в прессинге, мы их загоняли, – сказал полузащитник «Спартака» после победы со счетом 5:2.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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