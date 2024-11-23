Денисов о 5:2 с «Локо»: «Мы их загоняли, вся команда действовала в прессинге. У «Спартака» были легкость и единение, надо переносить это на следующие матчи»

Даниил Денисов отметил качественный прессинг «Спартака» в игре с «Локомотивом».

– Рад за Угальде , поздравляем его всей командой. Всех с победой, это наша общая победа!

Была легкость, было единение, надо переносить это на следующие матчи.

В первые 10 минут после перерыва пропустили необязательные голы. Этого не должно было быть, хотелось бы сыграть на ноль.

– Первый мяч – это результат вашего прессинга или ошибка Лантратова?

– И то, и то. Вся команда действовала в прессинге, мы их загоняли, – сказал полузащитник «Спартака » после победы со счетом 5:2.