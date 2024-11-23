Галактионов про 2:5 со «Спартаком»: «Локо» был в прострации в 1-м тайме, 0:3 для команды – это шок. Больно и неприятно, но такие поражения нужны, чтобы мы на землю опускались»

Михаил Галактионов описал проблемы в игре «Локомотива» со «Спартаком» (2:5).

«Надо отметить, что мы в первом тайме были не похожи сами на себя. Нам необходимо быть более агрессивными, более динамичными. Мы были в прострации. Нужно было возвращаться в игру.

0:3 для команды – это шок, мы попытались вернуться в игру, были рядом, чтобы перевести игру в ничью. Итог – это больно, это неприятно. Но такие поражения нужны, чтобы мы на землю опускались, не пребывали в эйфории.

Этот состав играл стабильно на протяжении 15 туров. Замены? Кто-то не понравился, кто-то выпадал из игры. Была мысль еще в первом тайме поменять игроков, но решили дотянуть до перерыва. Важна реакция команды на следующий матч», – сказал главный тренер «Локомотива ».