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  • Галактионов про 2:5 со «Спартаком»: «Локо» был в прострации в 1-м тайме, 0:3 для команды – это шок. Больно и неприятно, но такие поражения нужны, чтобы мы на землю опускались»
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Галактионов про 2:5 со «Спартаком»: «Локо» был в прострации в 1-м тайме, 0:3 для команды – это шок. Больно и неприятно, но такие поражения нужны, чтобы мы на землю опускались»

Михаил Галактионов описал проблемы в игре «Локомотива» со «Спартаком» (2:5).

«Надо отметить, что мы в первом тайме были не похожи сами на себя. Нам необходимо быть более агрессивными, более динамичными. Мы были в прострации. Нужно было возвращаться в игру.

0:3 для команды – это шок, мы попытались вернуться в игру, были рядом, чтобы перевести игру в ничью. Итог – это больно, это неприятно. Но такие поражения нужны, чтобы мы на землю опускались, не пребывали в эйфории.

Этот состав играл стабильно на протяжении 15 туров. Замены? Кто-то не понравился, кто-то выпадал из игры. Была мысль еще в первом тайме поменять игроков, но решили дотянуть до перерыва. Важна реакция команды на следующий матч», – сказал главный тренер «Локомотива».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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