Галактионов про 2:5 со «Спартаком»: «Локо» был в прострации в 1-м тайме, 0:3 для команды – это шок. Больно и неприятно, но такие поражения нужны, чтобы мы на землю опускались»
Михаил Галактионов описал проблемы в игре «Локомотива» со «Спартаком» (2:5).
«Надо отметить, что мы в первом тайме были не похожи сами на себя. Нам необходимо быть более агрессивными, более динамичными. Мы были в прострации. Нужно было возвращаться в игру.
0:3 для команды – это шок, мы попытались вернуться в игру, были рядом, чтобы перевести игру в ничью. Итог – это больно, это неприятно. Но такие поражения нужны, чтобы мы на землю опускались, не пребывали в эйфории.
Этот состав играл стабильно на протяжении 15 туров. Замены? Кто-то не понравился, кто-то выпадал из игры. Была мысль еще в первом тайме поменять игроков, но решили дотянуть до перерыва. Важна реакция команды на следующий матч», – сказал главный тренер «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости