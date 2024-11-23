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  • Холанд о 4 поражениях «Ман Сити» подряд: «Это больно, но все не так уж и плохо. Это не вылет. Мы по-прежнему вторые, впереди еще много игр»
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Холанд о 4 поражениях «Ман Сити» подряд: «Это больно, но все не так уж и плохо. Это не вылет. Мы по-прежнему вторые, впереди еще много игр»

Эрлинг Холанд прокомментировал неудачную серию «Манчестер Сити».

«Горожане» потерпели 4 поражения подряд. 

– Насколько сильно вы хотите вернуться на победный путь?

– Да, мы проиграли четыре матча подряд. Это ненормально для такого клуба. Это причиняет боль, это очевидно. И в субботу мы как никогда мотивированы выйти на поле, выиграть матч и снова начать победную серию.

– Как вы себя чувствуете вне поля, когда у вас такой сложный период? Это отражается на вашей повседневной жизни?

– Нет, я думаю, что важно просто отпустить это. Это самое сложное, даже в жизни, – отпустить ситуацию. Но нужно сосредоточиться на будущем, потому что впереди еще много матчей. 

– Иногда игроки и тренеры говорят о том, что после нескольких поражений подряд хочется, чтобы сразу же началась следующая игра. Но как вы думаете, в данном случае вам нужен был перерыв на сборные?

– Да, я думаю, это было здорово. Я думаю, что для всех было полезно, поехать в свои страны и сборные и немного перезагрузиться. Мы проиграли четыре матча подряд, но насколько это плохо? Все не так уж плохо. Это не вылет. Мы по-прежнему на втором месте, у нас впереди еще много игр, – сказал нападающий «Манчестер Сити». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
logoЭрлинг Холанд
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
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