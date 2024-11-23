Холанд о 4 поражениях «Ман Сити» подряд: «Это больно, но все не так уж и плохо. Это не вылет. Мы по-прежнему вторые, впереди еще много игр»
«Горожане» потерпели 4 поражения подряд.
– Насколько сильно вы хотите вернуться на победный путь?
– Да, мы проиграли четыре матча подряд. Это ненормально для такого клуба. Это причиняет боль, это очевидно. И в субботу мы как никогда мотивированы выйти на поле, выиграть матч и снова начать победную серию.
– Как вы себя чувствуете вне поля, когда у вас такой сложный период? Это отражается на вашей повседневной жизни?
– Нет, я думаю, что важно просто отпустить это. Это самое сложное, даже в жизни, – отпустить ситуацию. Но нужно сосредоточиться на будущем, потому что впереди еще много матчей.
– Иногда игроки и тренеры говорят о том, что после нескольких поражений подряд хочется, чтобы сразу же началась следующая игра. Но как вы думаете, в данном случае вам нужен был перерыв на сборные?
– Да, я думаю, это было здорово. Я думаю, что для всех было полезно, поехать в свои страны и сборные и немного перезагрузиться. Мы проиграли четыре матча подряд, но насколько это плохо? Все не так уж плохо. Это не вылет. Мы по-прежнему на втором месте, у нас впереди еще много игр, – сказал нападающий «Манчестер Сити».
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