«Динамо» отозвало заявление в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Сочи»
«Динамо» передумало обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Сочи».
Ранее стало известно, что московский клуб попросил комиссию рассмотреть неназначенный пенальти в ворота «Сочи» на 10-й минуте матча 4-го тура Мир РПЛ (1:1) за игру рукой.
«Динамо» отозвало заявление в ЭСК», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
В следующем туре РПЛ «Динамо» сыграет с ЦСКА – игра пройдет 17 августа. После 4 туров бело-голубые набрали 5 очков и занимают 9-е место в таблице.
Кто выиграет Суперкубок Европы?7119 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости