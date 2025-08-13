  • Спортс
  Футбол
  Новости
  • «Динамо» отозвало заявление в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Сочи»
«Динамо» отозвало заявление в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Сочи»

«Динамо» передумало обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Сочи».

Ранее стало известно, что московский клуб попросил комиссию рассмотреть неназначенный пенальти в ворота «Сочи» на 10-й минуте матча 4-го тура Мир РПЛ (1:1) за игру рукой.

«Динамо» отозвало заявление в ЭСК», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

В следующем туре РПЛ «Динамо» сыграет с ЦСКА – игра пройдет 17 августа. После 4 туров бело-голубые набрали 5 очков и занимают 9-е место в таблице.

Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
