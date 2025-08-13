«Челси» выплатит игрокам 11,4 млн фунтов бонусов за победу на клубном ЧМ

«Челси» выплатит игрокам крупный бонус за победу на клубном чемпионате мира.

В финале турнира лондонцы разгромили «ПСЖ» со счетом 3:0.

The Athletic сообщает, что «Челси » выделил 11,4 млн фунтов на бонусные выплаты игрокам за победу на клубном ЧМ.

Средства будут поровну распределены между всеми футболистами, принимавшими участие в турнире – общая сумма каждой выплаты составит свыше 500 тысяч долларов.