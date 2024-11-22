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  • Родри о Холанде: «Он ближе всех к Роналду и Месси. Эрлинг может приблизиться к их цифрам. У него дар забивать голы, хотя он не лучший дриблер»
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Родри о Холанде: «Он ближе всех к Роналду и Месси. Эрлинг может приблизиться к их цифрам. У него дар забивать голы, хотя он не лучший дриблер»

Эрлинг Холанд ближе всех к Криштиану Роналду и Лионелю Месси, по мнению Родри.

«Сейчас, на мой взгляд, объективно ближе всех к уровню Криштиану или МессиЭрлинг Холанд. Он единственый, кто может приблизиться к их цифрам.

У него дар забивать голы, хотя, возможно, он не лучший дриблер, поскольку является чистым завершителем, но если говорить о статистике, то он ближе всех.

Перед тренировками он пьет какие-то странные вещи, ведь он очень методичный. Он может плохо провести три матча, но продолжает делать то же самое, голы просто сами идут к нему», – сказал полузащитник «Сити».

Родри о Винисиусе: «Один из лучших игроков мира. Он умный парень и со временем понял – чем больше он сфокусирован, тем лучше играет. Ему еще есть что улучшать»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Cadena SER
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