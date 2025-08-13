«Галатасарай» и «Ман Сити» начали переговоры о трансфере Эдерсона (Флориан Плеттенберг)
«Галатасарай» начал переговоры с «Манчестер Сити» по трансферу Эдерсона.
Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что обсуждения проходят при участии посредника Джорджа Харди. Соглашение между клубами пока не достигнуто.
Отмечается, что Эдерсон и его агент устно согласовали контракт с «Галатасараем» несколько недель назад.
Эдерсон играет за «Манчестер Сити» с сезона-2017/18. Подробную статистику 31-летнего бразильца можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
