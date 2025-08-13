Гендиректор «Шахтера» заявил о резком спаде чемпионата Украины на фоне конфликта.

– Уровень чемпионата Украины упал?

– Чтобы оценить это объективно, я бы взглянул на клубный рейтинг УЕФА . В сезоне-2021/22 Украина занимала 12-е место. Всего через три года мы опустились на 27-е. Это резкий спад.

Польша поднялась с 28-го на 13-е место за тот же период – полная противоположность. Так что конфликт (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘) повлиял на уровень нашей лиги, – сказал Сергей Палкин в интервью SportoweFakty.