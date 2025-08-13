Гендиректор «Шахтера»: «Конфликт повлиял на уровень чемпионата Украины. За три года мы опустились с 12-го на 27-е место в рейтинге УЕФА»
Гендиректор «Шахтера» заявил о резком спаде чемпионата Украины на фоне конфликта.
– Уровень чемпионата Украины упал?
– Чтобы оценить это объективно, я бы взглянул на клубный рейтинг УЕФА. В сезоне-2021/22 Украина занимала 12-е место. Всего через три года мы опустились на 27-е. Это резкий спад.
Польша поднялась с 28-го на 13-е место за тот же период – полная противоположность. Так что конфликт (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘) повлиял на уровень нашей лиги, – сказал Сергей Палкин в интервью SportoweFakty.
Кто выиграет Суперкубок Европы?7120 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовала: Анна Сунцова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости