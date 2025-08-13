  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вратарь «Махачкалы» Волк о «Спартаке»: «Не надо критиковать их и Станковича – бывают подъемы, бывают падения. У них есть время все исправить, надо просто включиться»
Вратарь «Махачкалы» Волк о «Спартаке»: «Не надо критиковать их и Станковича – бывают подъемы, бывают падения. У них есть время все исправить, надо просто включиться»

Давид Волк призвал не критиковать «Спартак» и Деяна Станковича.

«Динамо» Махачкала обыграло красно-белых (1:1, пенальти – 4:3) во вчерашнем матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Неплохая игра, хотел сыграть на ноль. Стандарт в конце матча подпортил впечатления. Зато было интересно поучаствовать в серии пенальти и победить. «Динамо» здорово играло, качественно создавали моменты, у своих ворот тоже все было в порядке. Мы мало что дали создать сопернику, но все равно пропустили. Ребята хорошо пробили, а мне где-то повезло в серии. Заслуженная победа.

Что касается проблем «Спартака», прошло всего несколько матчей. Не надо критиковать их, Станковича. Бывают подъемы, бывают падения. У них есть время все исправить. Надо просто добавить. «Спартак» был и остается сильной командой. Им просто нужно немножко включиться», – сказал вратарь махачкалинского «Динамо».

