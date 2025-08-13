Сычев о самом популярном клубе России: «Для меня как для человека, который рос на футболе – «Спартак». В разных городах за красно-белых болеют больше всех»

Дмитрий Сычев считает «Спартак» самым популярным клубом России.

«Для меня как для футбольного болельщика, как для человека, который рос на футболе, самый популярный клуб – «Спартак ».

Когда ты приезжаешь в разные города, то видишь, что за красно-белых болеют больше всех», – сказал экс-игрок «Локомотива» и сборной России.