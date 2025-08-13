Сычев о самом популярном клубе России: «Для меня как для человека, который рос на футболе – «Спартак». В разных городах за красно-белых болеют больше всех»
Дмитрий Сычев считает «Спартак» самым популярным клубом России.
«Для меня как для футбольного болельщика, как для человека, который рос на футболе, самый популярный клуб – «Спартак».
Когда ты приезжаешь в разные города, то видишь, что за красно-белых болеют больше всех», – сказал экс-игрок «Локомотива» и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
