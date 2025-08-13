«Аяччо» лишен профессионального статуса. У близкого к банкротству клуба есть 7 дней на апелляцию

«Аяччо» лишен профессионального статуса.

Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) ранее исключила клуб из Лиги 2. Сообщалось , что «Аяччо» заподозрили в предоставлении поддельной банковской гарантии на 15 млн евро, чтобы избежать исключения из Лиги 2.

Сегодня решением DNCG клуб был отстранен от участия во всех национальных соревнованиях в сезоне-2025/26.

Теперь у корсиканской команды есть семь дней на обжалование решения. Если же оно будет подтверждено, «Аяччо» придется выступать на любительском уровне.

Ранее утверждалось, что клубное руководство работает над бюджетом, необходимым для участия в Национальной лиге, чтобы сохранить свой профессиональный статус. Однако финансовый надзорный орган любительского футбола счел этот бюджет недостаточно надежным.

По данным Corse Matin, клуб столкнулся с дефицитом более 13 млн евро и не сможет уложиться в срок уплаты крупных налогов в конце месяца.