«Удинезе» продал защитника Джанетти «Антальяспору»
Лаутаро Джанетти перешел из Серии А в лигу Турции.
«Антальяспор» объявил о подписании защитника, последние полтора сезона выступавшего в составе «Удинезе». С 31-летним аргентинцем заключен контракт на два года с опцией продления еще на один.
Джанетти провел 15 матчей в чемпионате Италии в минувшем сезоне и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
