«Удинезе» продал защитника Джанетти «Антальяспору»

Лаутаро Джанетти перешел из Серии А в лигу Турции.

«Антальяспор » объявил о подписании защитника, последние полтора сезона выступавшего в составе «Удинезе ». С 31-летним аргентинцем заключен контракт на два года с опцией продления еще на один.

Джанетти провел 15 матчей в чемпионате Италии в минувшем сезоне и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: x.com/Antalyaspor