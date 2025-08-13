Батраков реализовал все 8 пенальти в карьере: 5 в РПЛ и 3 в Кубке
Алексей Батраков реализовал все пенальти во взрослой карьере.
Полузащитник «Локомотива» забил с одиннадцатиметрового на 23-й минуте игры с «Балтикой» (1:0, перерыв) во 2-м туре FONBET Кубка России.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Всего на счету 20-летнего футболиста 8 реализованных пенальти. 5 из них были забиты в Мир РПЛ, еще 3 – в Кубке России.
Батраков забил в 5 матчах подряд. У 20-летнего хавбека «Локо» 8 голов за три с половиной недели
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
