Чалов после слухов о «Кайсериспоре» и ограблении: «Сижу в самолете в Австрию, все еще с паспортом и документами. Надеюсь на вашу поддержку в завтрашнем матче ПАОК»

Федор Чалов прокомментировал слухи об ограблении и трансфере.

По информации издания ANT1, 27-летний российский форвард, выступающий за ПАОК, в воскресенье 10 августа отдыхал на пляже на полуострове Халкидики на северо-востоке Греции. Он оставил арендованный автомобиль на бесплатной парковке рядом с поселением Неа-Каликратия. Преступники взломали машину и украли сумку Чалова, в которой были документы и 200 евро. Нападающий обратился в местный полицейский участок и заявил о краже.

В клубе подтвердили инцидент, но сообщили, что с нападающим не произошло «ничего серьезного» и что он готовится вылететь вместе с командой на выездной отборочный матч Лиги Европы против «Вольфсберга».

Сегодня появилась информация , что ПАОК получил предложение об аренде Федора от «Кайсериспора».

«Сижу в самолете по пути в Австрию, все еще с паспортом и документами, и читаю «свежую» прессу. Надеюсь на вашу поддержку в завтрашнем матче ПАОК», – написал нападающий сборной России.