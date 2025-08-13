«Саудовская Аравия – один из вариантов продолжения карьеры Миранчука». Президент «Сьона» об Антоне
Антон Миранчук может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Ранее российский полузащитник «Сьона» провел на скамейке запасных два матча подряд. Швейцарский клуб заявлял об интересе к Антону со стороны московского «Динамо».
Журналист Иван Карпов сообщал, что «Сьон» ведет переговоры о трансфере Миранчука с несколькими клубами из Турции и России.
«Саудовская Аравия является одним из возможных вариантов продолжения карьеры Антона Миранчука», – сказал президент «Сьона» Кристиан Константин.
Миранчук выступает за швейцарцев с сентября 2024 года. На счету Антона 25 матчей и 2 гола. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
