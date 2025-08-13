Агент Доннаруммы Райола: «АПЛ – самый верный шаг, это сильнейшая лига мира. В Италии клубы не в лучшем финансовом состоянии, не было ни намека на возможность начать переговоры»

Агент Джанлуиджи Доннаруммы убежден, что вратарь не вернется в Италию.

«Дело не только в экономических вопросах, касающихся контракта Джанлуиджи, но и в интересах клубов, связанных с трансфером.

Сейчас все рынки находятся в состоянии небольшого спада, в Испании трудно заключать контракты, ведущие итальянские клубы не в лучшем финансовом состоянии.

Но есть такой интригующий чемпионат, как АПЛ, особенно учитывая то, что у меня там есть несколько клиентов. На сегодняшний день это правильный шаг для Джанлуиджи, после Италии и «ПСЖ» последует переход в сильнейшую лигу мира, с самой высокой конкуренцией.

Если мы сейчас подумаем о дальнейшем развитии, важном следующем шаге в карьере такого значимого футболиста, как Джиджио, то АПЛ – это самый подходящий вариант.

В случае с итальянскими клубами не было ни малейшего намека на возможность начать переговоры с Джиджио в это трансферное окно. Я никогда не исключал возвращения, но на сегодняшний день, 13 августа, нет ни одного итальянского клуба, об интересе которого можно было бы сказать», – отметил Энцо Райола.