Слишкович о 2:1 с «Ахматом»: «Оренбург» доминировал, но нужно менять менталитет провинции. Эта победа ничего не значит, если мы не продолжим работать»

Владимир Слишкович намерен поменять провинциальный менталитет «Оренбурга».

Оренбуржцы дома обыграли «Ахмат » (2:1) в матче 2-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

– Насколько довольны своими футболистами?

– Кроме первых 20 минут, где нам тяжело было контролировать мяч, мы играли в свой футбол, как и договаривались. Во втором тайме вышли на поле очень хорошо, думаю, что доминировали. Могу быть доволен победой.

Если смотреть по игре, в таком матче ты должен побеждать со счетом 3:0, 4:0 и спокойной играть против соперника. Мы не забили своими моменты, позволили им на 91‑й минуте сравнять. Мы заслужили победу, ничья не была бы справедливым итогом.

Но нужно срочно менять менталитет провинции. Эта победа ничего не значит, если мы не продолжим дальше так работать.

– Как собираетесь менять менталитет?

– Как? Не радуешься одной победе, ищешь свои ошибки. Нужно быть самокритичным, нужно постоянно себя улучшать, быть скромным. Мы сыграли одну игру, выиграли, нужно продолжать, – сказал главный тренер «Оренбурга ».