  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слишкович о 2:1 с «Ахматом»: «Оренбург» доминировал, но нужно менять менталитет провинции. Эта победа ничего не значит, если мы не продолжим работать»
1

Слишкович о 2:1 с «Ахматом»: «Оренбург» доминировал, но нужно менять менталитет провинции. Эта победа ничего не значит, если мы не продолжим работать»

Владимир Слишкович намерен поменять провинциальный менталитет «Оренбурга».

Оренбуржцы дома обыграли «Ахмат» (2:1) в матче 2-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

– Насколько довольны своими футболистами?

– Кроме первых 20 минут, где нам тяжело было контролировать мяч, мы играли в свой футбол, как и договаривались. Во втором тайме вышли на поле очень хорошо, думаю, что доминировали. Могу быть доволен победой.

Если смотреть по игре, в таком матче ты должен побеждать со счетом 3:0, 4:0 и спокойной играть против соперника. Мы не забили своими моменты, позволили им на 91‑й минуте сравнять. Мы заслужили победу, ничья не была бы справедливым итогом.

Но нужно срочно менять менталитет провинции. Эта победа ничего не значит, если мы не продолжим дальше так работать.

– Как собираетесь менять менталитет?

– Как? Не радуешься одной победе, ищешь свои ошибки. Нужно быть самокритичным, нужно постоянно себя улучшать, быть скромным. Мы сыграли одну игру, выиграли, нужно продолжать, – сказал главный тренер «Оренбурга». 

Кто выиграет Суперкубок Европы?7116 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoОренбург
logoFONBET Кубок России
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
психология
logoВладимир Слишкович
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черчесов об 1:2 с «Оренбургом»: «Мы не сбавили, это соперник добавил. Такое же может быть? Будем друг друга изучать и нюансы поправлять»
5сегодня, 16:15
«Оренбург» обыграл «Ахмат» – 2:1. Келиану сравнял на 91-й, Камилов забил победный на 95-й
10сегодня, 15:14
Главные новости
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Динамо» против «Краснодара», «Локомотив» победил «Балтику», «Сочи» обыграл «Крылья» по пенальти
14263 минуты назад
«Локомотив» выиграл 5 из 6 матчей сезона. Единственное поражение – от ЦСКА
16 минут назад
«Локомотив» обыграл «Балтику» – 2:0. Батраков забил с пенальти, Воробьев – с игры, гол Сильянова отменили
336 минут назад
Сычев о самом популярном клубе России: «Для меня как для человека, который рос на футболе – «Спартак». В разных городах за красно-белых болеют больше всех»
16 минут назад
«Челси» выплатит игрокам 11,4 млн фунтов бонусов за победу на клубном ЧМ
917 минут назад
Суперкубок Европы могут расширить до 4 команд со следующего сезона. Возможное место проведения – США или Ближний Восток (The Telegraph)
2428 минут назад
Гендиректор «Шахтера»: «Конфликт повлиял на уровень чемпионата Украины. За три года мы опустились с 12-го на 27-е место в рейтинге УЕФА»
837 минут назад
Агент Доннаруммы Райола: «АПЛ – самый верный шаг, это сильнейшая лига мира. В Италии клубы не в лучшем финансовом состоянии, не было ни намека на возможность начать переговоры»
242 минуты назад
Хавбек «Зенита» Педро об ужесточении лимита: «Немного неприятно, здесь много иностранцев. Подождем, чтобы узнать больше»
1442 минуты назад
Каррера об уходе Станковича после гола на 87-й: «Это неправильно. Тренер должен оставаться с командой до самого конца, независимо от результата»
1250 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Аяччо» лишен профессионального статуса. У клуба есть 7 дней на апелляцию
1 минуту назад
«Сочи» одержал первую победу в сезоне – над «Крыльями» по пенальти в Кубке
72 минуты назад
«Саудовская Аравия – один из вариантов продолжения карьеры Миранчука». Президент «Сьона» об Антоне
217 минут назад
«Удинезе» продал защитника Джанетти «Антальяспору»
19 минут назадФото
«Парма» за 10 млн евро с учетом бонусов купила хавбека Соренсена у «Мидтьюлланда»
128 минут назадФото
«Динамо» – «Краснодар». Бителло и Кривцов играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
338 минут назад
«Динамо» отозвало заявление в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Сочи»
254 минуты назад
Вратарь «Махачкалы» Волк о «Спартаке»: «Не надо критиковать их и Станковича – бывают подъемы, бывают падения. У них есть время все исправить, надо просто включиться»
5сегодня, 16:34
Батраков реализовал все 8 пенальти в карьере: 5 в РПЛ и 3 в Кубке
5сегодня, 16:25
Черчесов об 1:2 с «Оренбургом»: «Мы не сбавили, это соперник добавил. Такое же может быть? Будем друг друга изучать и нюансы поправлять»
5сегодня, 16:15