«Локомотив» выиграл 5 из 6 матчей сезона. Единственное поражение – от ЦСКА
«Локомотив» одержал третью победу подряд.
Команда Михаила Галактионова выиграла у «Балтики» (2:0) в FONBET Кубке России. Ранее в чемпионате были обыграны «Спартак» (4:2) и «Пари НН» (3:2).
Всего в этом сезоне железнодорожники провели шесть матчей и одержали пять побед. Единственное поражение нанес им в Кубке ЦСКА (1:2).
16 августа «Локомотив» встретится с «Балтикой» в чемпионате.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
