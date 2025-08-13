«Локомотив» выиграл 5 из 6 матчей сезона. Единственное поражение – от ЦСКА

«Локомотив» одержал третью победу подряд.

Команда Михаила Галактионова выиграла у «Балтики» (2:0) в FONBET Кубке России. Ранее в чемпионате были обыграны «Спартак» (4:2) и «Пари НН» (3:2).

Всего в этом сезоне железнодорожники провели шесть матчей и одержали пять побед. Единственное поражение нанес им в Кубке ЦСКА (1:2).

16 августа «Локомотив » встретится с «Балтикой» в чемпионате.