Александр Мостовой: «ПСЖ» бьют по воротам 3 раза за матч. Конечно, Сафонов будет играть на ноль»

Александр Мостовой высказался об игре Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».

«Когда Сафонов только переходил в «ПСЖ », я говорил, что у команды будет много игр, поэтому Матвей будет получать шансы.

«ПСЖ» идет на первом месте, а по воротам бьют три раза за матч – конечно, Сафонов будет играть на ноль.

Но Матвей пользуется своим шансом – правильно делает», – сказал экс-игрок сборной России.