Александр Мостовой: «ПСЖ» бьют по воротам 3 раза за матч. Конечно, Сафонов будет играть на ноль»
Александр Мостовой высказался об игре Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».
«Когда Сафонов только переходил в «ПСЖ», я говорил, что у команды будет много игр, поэтому Матвей будет получать шансы.
«ПСЖ» идет на первом месте, а по воротам бьют три раза за матч – конечно, Сафонов будет играть на ноль.
Но Матвей пользуется своим шансом – правильно делает», – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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