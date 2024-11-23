Сафонов о конкуренции с Доннаруммой: «Нормальная ситуация. Мы работаем вместе и совершенствуемся вместе»

Матвей Сафонов высказался о конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой.

Российский вратарь отыграл против «Тулузы» (3:0) в Лиге 1 и не пропустил.

«Да, некоторые матчи мы с Джиджи делим. Мы хотим играть и должны играть. Нужно создавать больше моментов, чем наши соперники.

Мой двойной сэйв? Для меня это обычная ситуация. Ты готовишься к подобным ситуациям, и в итоге все оказывается не так уж сложно. Может, с трибун это выглядит сложно, но для нас было легко.

У нас [с Доннаруммой ] нормальная ситуация. Мы работаем вместе, делаем все вместе и совершенствуемся вместе», – сказал Сафонов .