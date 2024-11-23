«Доннарумма больше не неприкасаемый в «ПСЖ». Либо он станет лучше, либо Сафонов будет первым номером». Чемпион мира Шарбонье о вратарях клуба

Лионель Шарбонье оценил игру Джанлуиджи Доннаруммы и Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Вчера российский голкипер вышел в стартовом составе на матч 12-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (3:0).

«Я определенно больше не считаю Доннарумму неприкасаемым. Ему повезло, что в Италии нет вратаря, который мог бы с ним конкурировать.

В «ПСЖ» он либо станет лучше и будет делать решающие сэйвы, либо Сафонов возьмет верх и станет первым номером», – заявил в эфире RMC чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Лионель Шарбонье.

Сафонов отыграл на ноль 3 матча за «ПСЖ» из 5. У Доннаруммы две сухих игры из 11 в сезоне

Сафонов о конкуренции с Доннаруммой: «Нормальная ситуация. Мы работаем вместе и совершенствуемся вместе»