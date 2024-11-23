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  • Анчелотти о Мбаппе: «Полоса неудач закончится. У него есть звериные качества, он их проявит. Не собираюсь учить Килиана игре в атаке, это он может научить меня»
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Анчелотти о Мбаппе: «Полоса неудач закончится. У него есть звериные качества, он их проявит. Не собираюсь учить Килиана игре в атаке, это он может научить меня»

Карло Анчелотти уверен, что Килиан Мбаппе прервет полосу неудач.

– Неудачная серия случается у всех нападающих. Если они не забивают, то расстраиваются. Я вижу, что Килиан мотивирован и рад тренироваться. Рано или поздно эта полоса закончится. Это вопрос времени. У него есть звериные качества, рано или поздно он их проявит.

Я не собираюсь учить его играть в атаке, это он может научить меня. Я не собираюсь учить его играть форварда, это он может научить меня. Должен ли Килиан отрабатывать в обороне? Я так не думаю.

– У Мбаппе есть ментальные проблемы?

– Что за вопрос... Я так не думаю, он выглядит счастливым и довольным тем, что находится здесь. Спекулировать на этом, на мой взгляд, слишком некрасиво, – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКарло Анчелотти
logoСборная Франции по футболу
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