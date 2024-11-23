Анчелотти о Мбаппе: «Полоса неудач закончится. У него есть звериные качества, он их проявит. Не собираюсь учить Килиана игре в атаке, это он может научить меня»
Карло Анчелотти уверен, что Килиан Мбаппе прервет полосу неудач.
– Неудачная серия случается у всех нападающих. Если они не забивают, то расстраиваются. Я вижу, что Килиан мотивирован и рад тренироваться. Рано или поздно эта полоса закончится. Это вопрос времени. У него есть звериные качества, рано или поздно он их проявит.
Я не собираюсь учить его играть в атаке, это он может научить меня. Я не собираюсь учить его играть форварда, это он может научить меня. Должен ли Килиан отрабатывать в обороне? Я так не думаю.
– У Мбаппе есть ментальные проблемы?
– Что за вопрос... Я так не думаю, он выглядит счастливым и довольным тем, что находится здесь. Спекулировать на этом, на мой взгляд, слишком некрасиво, – сказал главный тренер «Реала».
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